Microsoft Microsoft quer criar linha de produtos ineligentes

A Microsoft firmou uma parceria com a Johson Controls para fabricar um termostato. A gigante da tecnologia revelou o dispositivo em um vídeo publicado no YouTube nesta quarta-feira, 19, e impressionou: o aparelho, chamado de GLAS, tem tela sensível ao toque e funciona como central inteligente, permitindo que usuários verifiquem uso de energia e qualidade do ar, além de ver as informações do calendário.

De acordo com as fabricantes, o GLAS usará o sistema operacional Windows 10 IoT Core, da Microsoft, e terá os serviços de voz da Cortana, indicando que a Microsoft está avançando em seus planos de levar a assistente virtual para aparelhos da casa, como o tal termostato, frigoríficos e torradeiras.

A Microsoft ainda deu detalhes sobre o funcionamento O GLAS, de acordo com a empresa, irá monitorar constantemente a qualidade do ar interior e externo. Os sensores do aparelho ainda serão projetados para economizar energia, alterando as configurações como o termostato Nest.

Ainda não há informações de quando o dispositivo começará a ser vendido, mas o vídeo promocional dá a entender que ele será para comércios e empresas.