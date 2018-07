Reuters

Anunciados no início de 2015, os óculos de realidade aumentada HoloLens estão perto de ganhar novas aplicações: a Microsoft anunciou, em evento nesta terça-feira, 6, que o dispositivo vai ganhar um kit de desenvolvimento. Ele incluirá uma versão de testes dos óculos que se conectará ao computador sem o uso de fios.

Empresas e desenvolvedores interessados em criar novos programas e jogos para os óculos poderão adquirir o kit, que custará US$ 3 mil (cerca de R$ 12 mil), a partir do primeiro trimestre de 2016. As inscrições para desenvolvedores interessados em estar entre os primeiros a testar os óculos estão abertas.

Vale lembrar, no entanto, que o aparelho que será enviado aos desenvolvedores ainda é uma versão que ainda não oferece todos os recursos que terá quando a Microsoft lançar oficialmente o produto. Além dos óculos, os desenvolvedores terão acesso a documentações técnicas para desenvolver aplicativos que façam uso da nova tecnologia.

Depois de apresentar como o HoloLens pode funcionar com games como Minecraft e Halo na E3, a Microsoft voltou a exibir um jogo para demonstrar seu novo dispositivo. Confira um trecho da apresentação no vídeo abaixo:

De acordo com Satya Nadella, CEO da Microsoft, o HoloLens será usado inicialmente no ambiente de trabalho, para depois ganhar novas aplicações focadas em games e entretenimento.

“Apesar do foco corporativo, a Microsoft ainda quer ser vista como uma empresa de tecnologia ‘cool’ e, por isso, exibiu o HoloLens junto a seus novos lançamentos”, Annette Zimmermann, analista da consultoria Gartner.

