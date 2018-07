Washington Alves/ESTADAO A Méliuz, de Salmen, alcançou a marca de 3 milhões de usuários

Por trás das montanhas de Minas Gerais, esconde-se uma potência das startups: o Estado virou nos últimos meses o segundo maior do País em empresas de tecnologia em estágio inicial. Com 591 empresas, segundo levantamento da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), Minas ultrapassou o Rio de Janeiro e hoje só fica atrás de São Paulo. É de lá também que têm saído algumas das startups com mais quentes do País no momento.

É o caso da Méliuz, dona de um aplicativo de cashback, que já atraiu mais de 3 milhões de brasileiros. Na prática, toda vez que alguém compra em uma loja parceira da startup, ela devolve um pequeno porcentual em dinheiro. Tudo é controlado via aplicativo e é possível “sacar” o valor a partir de R$ 20. “Queríamos arrancar a burocracia dos pontos que expiram e não rendem nada”, diz Israel Salmen, cofundador da startup.

A empresa foi criada em setembro de 2011 em Belo Horizonte e, até março deste ano, só devolvia o dinheiro de quem comprava em lojas online. Com a expansão para o varejo físico e a chegada a São Paulo, o negócio cresceu.

Em 2017, a empresa espera movimentar R$ 1 bilhão em vendas com seus parceiros – entre eles, Amazon, Ponto Frio e O Boticário. Hoje, a Méliuz tem 170 funcionários. A startup não revela aportes recebidos, mas, entre os que apostaram na empresa, estão o fundo Monashees, que investiu na 99 e na Loggi, e Julio Vasconcellos, ex-Peixe Urbano.

Clube da esquina. A Méliuz é hoje um dos principais casos de sucesso da comunidade de startups de Belo Horizonte, conhecida como San Pedro Valley – referência ao Vale do Silício e ao bairro de São Pedro, onde as primeiras startups da cidade se reuniam num café para trocar experiências. É uma prática que se mantém até hoje. Foi por conta desse tipo de “acolhimento”, bem típico do mineiro, que Rodrigo Cartacho escolheu a cidade para começar, em 2012, a Sympla, plataforma de venda de ingressos. Ele também é mineiro, mas morava na Hungria e tinha a opção de se estabelecer onde quisesse. “São Paulo era muito fechada, e BH tinha uma comunidade forte.”

Deu certo: hoje, a Sympla tem mais de 10 mil eventos cadastrados em seu site, com crescimento de 65% em relação há um ano. Qualquer pessoa pode organizar um evento pela plataforma, que fica com 10% do valor cobrado pela entrada.

O salto na operação foi dado com a ajuda da Movile, uma das principais empresas de software do País. A empresa – que é dona do aplicativo de delivery iFood e da plataforma de conteúdo para crianças PlayKids – investiu R$ 13 milhões na Sympla em junho do ano passado.

Outra startup que participou da formação do San Pedro Valley é a Hotmart, plataforma para quem organiza e vende cursos online. A startup já abriu escritórios na Espanha e na Colômbia.

Antes disso, porém, houve uma primeira onda do empreendedorismo digital mineiro. A empresa que desbravou o mercado foi a Akwan, fundada por professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em 2005, o Google comprou a startup por US$ 225 milhões e a usou como base para construir seu centro de engenharia na América Latina. “A venda da Akwan inspirou muita gente. É quase um ‘yes, we can, uai!’”, brinca o mineiro Felipe Matos, sócio-fundador da aceleradora Startup Farm.

O governo estadual também tem incentivado as startups. “Não podemos depender só de minério e café”, diz o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Leonardo Dias.

A menina dos olhos do governo é o Seed, programa que acelera 40 startups por ano. Criado em 2013, o programa foi congelado em 2015, mas reativado à pedido da comunidade. Ele oferece R$ 80 mil para cada startup. Em troca, as empresas ajudam outros empreendedores.

Outro projeto, que começa em setembro, ensinará empreendedorismo para alunos de Ensino Médio de 120 escolas. Em 12 semanas, eles aprenderão a abrir uma empresa e receber aportes. O orçamento é de R$ 4,5 milhões e a meta é atingir 20 mil alunos por semestre até o fim de 2018.

Saídas e bandeiras. Há dificuldades, porém: a principal delas é a falta de capital. Segundo o Mapped in Brasil, mapa do ecossistema de startups da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), há cinco fundos de capital de risco em Minas – em São Paulo, são 31. “Minas ainda não tem volume para receber um fundo de maior porte”, diz Manoel Lemos, sócio do Redpoint eVentures, um dos principais fundos que operam no País. Segundo ele, a cada ano, um fundo analisa dezenas de startups, mas faz pouquíssimos aportes.

Samir Iásbeck, fundador da startup Qranio, de Juiz de Fora, sabe o que é isso: ele teve de ir para São Paulo em busca de dinheiro.

“Perdi 30 anos de vida no ano em que fomos acelerados e fiquei na ponte aérea”, afirma. Ele retornou à cidade mineira, onde mantém o time que desenvolve o aplicativo, usado por empresas para treinar funcionários de forma divertida, com testes de múltipla escolha.

Mudar a sede da startup, mas manter a engenharia em Minas também foi a tática da Agrosmart, que nasceu em Itajubá. A região é fértil em pesquisas – além da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), há também o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), na vizinha Santa Rita do Sapucaí.

A Agrosmart foi uma delas, mas teve de ir para Campinas, no interior de São Paulo, arranjar capital. Hoje, 28 pessoas da equipe ficam lá e só 3 em Itajubá. “É importante se manter em Minas”, diz a cofundadora, Mariana de Vasconcelos. “Senão, a região não se desenvolve.” / COLABOROU CAROLINA INGIZZA