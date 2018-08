HyperloopTT Pesquisa. Centro Global de Inovação e Logística será instalado em antiga fábrica de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte

A Hyperloop Transportation Technologies – uma das empresas que tenta tornar realidade um sistema de transporte de pessoas em cápsulas de alta velocidade idealizado pelo bilionário Elon Musk – anunciou ontem uma parceria público-privada (PPP) com o governo do Estado de Minas Gerais. Por meio dela, será criado o Centro Global de Inovação e Logística na cidade de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A companhia vai usar um espaço de 4 mil metros quadrados, cedido pelo poder público, e contratar engenheiros formados em universidades da região.

A primeira fase do projeto prevê um investimento inicial de R$ 26 milhões, sendo metade aportada pela empresa e fundos de investimento e outra parte pelo governo.

Segundo Bibop Gresta, presidente e fundador da HyperloopTT, a empresa estudou 140 países para escolher a sede do centro, que será dedicado ao desenvolvimento e fabricação de cápsulas para transportar cargas. Segundo ele, só 11 países foram considerados viáveis.

“Escolhemos o Brasil porque ele sempre liderava nos estudos de viabilidade”, diz Gresta, explicando que entre os itens analisados estava a estabilidade do governo, necessidade de melhorias de transporte e empresas interessadas do projeto. “Escolhemos Minas Gerais pela mão de obra e pela necessidade de transporte de cargas eficiente”.

O executivo afirma que 11 países no mundo estão interessados em construir sistemas de transporte de cápsulas de alta velocidade. No Brasil, quatro Estados demonstraram interesse durante conversas. “Ainda está muito inicial, mas há três Estados interessados em usar para transporte de carga e um para transportar passageiros”, disse ele em entrevista ao Estado.

REUTERS/Tesla Motors Conceito do sistema de transporte Hyperloop, idealizado por Elon Musk

Velocidade. A HyperloopTT tenta construir um sistema modal que usa a velocidade de um avião, mas em meio terrestre, com estações parecidas com a de um monotrilho (ler mais acima). A ideia de fazer um transporte modal expresso e subterrâneo é de Elon Musk, fundador da empresa espacial SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla. Em 2012, Musk publicou um arquivo de 57 páginas explicando como funcionaria o modelo de transporte.

Como o conceito é aberto, qualquer empresa pode criar sua própria tecnologia baseada no projeto de Musk. A HyperloopTT é uma delas. O próprio Musk fundou uma empresa para explorar o conceito, a Boring Company, mas há também outras de olho na oportunidade, como a Hyperloop One, de Richard Branson, fundador do grupo americano Virgin.

A França será o primeiro país do mundo a testar o sistema da HyperloopTT. Na próxima semana, a cápsula desenvolvida pela empresa na Espanha começará a ser testada em um tubo com 2 quilômetros de extensão já construído na cidade francesa de Toulouse. Há pesquisas relacionadas à tecnologia ocorrendo em outros países, como Estados Unidos, Indonésia, Índia e Emirados Árabes Unidos.

Durante o evento, a empresa também anunciou que companhias e pesquisadores brasileiros interessados no Hyperloop também poderão participar colaborar com a criação e desenvolvimento da tecnologia.

“Estamos abrindo para o Brasil o nosso programa para fechar parcerias para que empresas nacionais possam criar esse futuro conosco”, disse Rodrigo Sá, diretor global de desenvolvimento de negócios da HyperloopTT. “A Hyperloop Academy conectará instituições e 900 cientistas entre brasileiros e estrangeiros.”