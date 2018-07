MIT O MapLite integra as áreas rurais não mapeadas ao trajeto de carros autônomos

Um novo carro autônomo construído pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) consegue se locomover por estradas rurais não mapeadas. A tecnologia representa um avanço na tecnologia de direção autônoma atual, que ainda é dependente de mapas em 3D para funcionar.

Os pesquisadores do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial (CSAIL) do MIT desenvolveram um sistema chamado MapLite, que, para ficar independente de mapas em 3D, se apoia em informações de GPS para saber a localização do carro, em conjunto com sensores que reconhecem a estrada.

O carro dirige se guiando por um destino final, e usa os sensores de percepção para gerar um caminho que entenda as bordas da estrada e chegue até o ponto desejado. Além disso, os pesquisadores afirmam que o sistema reconhece obstáculos como pedestres e outros carros.

O recurso integra as áreas rurais não mapeadas ao trajeto de carros autônomos. Nas pesquisas realizadas, o veículo conseguiu percorrer estradas rurais na cidade de Devens, em Massachusetts, e foi capaz de detectar o percurso com aproximadamente 30 metros de antecedência.