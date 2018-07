DIVULGAÇÃO

A fabricante italiana de cadernos Moleskine anunciou nesta quarta-feira, 6, um produto que deverá deixar as pessoas que buscam uma boa integração entre papel e digital felizes: o Smart Writing Set, um conjunto de caneta, bloco de notas e aplicativo especiais. Com eles, é possível fazer com que desenhos e anotações feitos no caderninho sejam passados para um app, ao mesmo tempo que são feitos. Assim, é possível manter a versão de desenhos em versão digital e no papel.

Apesar de existirem vários dispositivos que digitalizam textos escritos, o novo Moleskine difere dos outros por fazer transcrição em tempo real. Para isso, o bloco de notas, chamado Paper Tablet, é feito por folhas com marcações especiais, que criam uma espécie de tabela invisível. Enquanto isso, a caneta, chamada Pen+, possui uma câmera embutida que capta as marcações, o que permite que a imagem seja passada automaticamente para o app.

No vídeo abaixo, é possível ver o Smart Writing Set em funcionamento:

Além de permitir a transcrição para o app ao mesmo tempo que o desenho ou anotação é feito, o bloco de notas virtual ainda possui a função de enviar por e-mail ou compartilhar as anotações. Todas as digitalizações ainda são enviadas para o Moleskine Notes, o app oficial do produto e que permite a edição dos desenhos.

O aparelho ainda permite que a pessoa armazene o desenho, podendo realizar a transferência depois. É possível guardar mais de mil páginas de texto.

O Smart Writing Set custa US$ 199, segundo a empresa. Ao terminar as folhas de um bloquinho especial, é possível comprar outro por US$ 29.