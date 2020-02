O grupo japonês SoftBank iniciará na América Latina uma estratégia que tem adotado em seus investimentos mundo afora. Investidor globalmente do Uber e no Brasil do Banco Inter, o SoftBank está trabalhando para oferecer a conta digital do Inter para os motoristas na região, comentou Felipe Fujiwara, vice-presidente do SoftBank Inovation Fund, megafundo foi lançado há um ano para investimentos em tecnologia na América Latina, no valor de US$ 5 bilhões, o maior já criado para investir no setor na região. O movimento foi antecipado pela Coluna do Broadcast.

Hannah McKay/Reuters O SoftBank é investidor do Uber e do Banco Inter

“Buscamos sinergias entre as empresas do nosso portfólio. Dar uma conta digital do banco Inter para motoristas do Uber é uma receita adicional que nenhum empreendedor poderia prever”, disse, em evento em São Paulo.

O SoftBank ingressou no capital do Banco Inter no ano passado, ao aportar na oferta subsequente (follow on) do banco. Hoje a participação é de cerca de 15%. Depois de concretizada, essa será a primeira vez na região em que o Softbank fará uso de sinergias entre seus investimentos.

No Brasil, o SoftBank tem investimentos ainda na Loggi, Creditas, QuintoAndar, Gympass, Buser, Olist, Vtex, MadeiraMadeira e Volanty.