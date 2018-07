Todos os dias, 500 refeições que iam parar na lata do lixo em Londres são resgatadas em restaurantes, padarias e supermercados por conta de um aplicativo chamado Too Good to Go (bom demais para ir embora, em tradução livre). Trata-se de um serviço que conecta estabelecimentos onde sobra comida no fim do dia e pessoas interessadas em comprá-las por um preço mais “camarada”. O app já foi baixado mais de 4,4 milhões de vezes no Velho Continente.

O Too Good to Go faz parte de uma onda de startups da Europa que viram na enorme quantidade de comida desperdiçada uma oportunidade de negócio com impacto social e ambiental. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), todos os anos um terço da comida produzida no mundo é desperdiçada ou se perde na cadeia de produção, em um mundo no qual a fome ainda é um dos principais problemas.

Too Good to Go Too Good to Go foi criado por Crummie (E) e Wilson

No escritório da Too Good to Go, no leste de Londres, o advogado Jamie Crummie, de 27 anos, revisita esses números com a mesma inquietude que fez com que ele criasse a empresa há pouco mais de dois anos. “Se o desperdício de comida fosse um país, seria o terceiro maior em termos de emissão de gases com efeito estufa. Além da questão moral e ambiental, não faz sentido financeiramente jogar tanta comida fora”, diz.

O que começou com um site simples administrado em casa em 2015 acabou tornando-se um aplicativo que ajudou a “resgatar” 5,2 milhões de refeições desde 2016. Crummie fundou a empresa com seu amigo Chris Wilson, de 28 anos, e outros empreendedores que viviam na Dinamarca. “A Dinamarca foi o lugar perfeito para testar o conceito. O país tem uma agenda de sustentabilidade fortíssima e hoje é o mercado mais maduro”, observa o empreendedor.

A empresa deu o pontapé inicial com campanha de financiamento coletivo na qual levantou £ 15 mil e conseguiu também investimento anjo – mas não revela o valor. Um dos principais investidores, porém, é a presidente executiva da empresa, Mette Lykke, cofundadora do app de fitness Endomondo.

Hoje, o Too Good To Go é gratuito – o usuário só paga o valor da comida –, mas a empresa estuda cobrar no futuro uma assinatura mensal dos restaurantes. Hoje, a plataforma desconta £1 do valor pago pelo cliente ao restaurante em cada refeição resgatada. Além da Dinamarca e do Reino Unido, o serviço está disponível na Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Noruega e Suíça e chegará à Espanha em breve.

Mas o Too Good to Go não está sozinho nessa empreitada. Com um modelo de negócio parecido, o aplicativo sueco Karma também vem ganhando espaço (e investimentos) no mercado europeu. Criado em Estocolmo, grande polo tecnológico que impulsionou empresas como Skype e Spotify, o app fica com 25% do valor pago pelos clientes por cada refeição.

Segundo Alex Spain, vice-presidente de expansão internacional da Karma, o foco é fazer a plataforma dar lucro o quanto antes. “Trouxemos para o online um comportamento que já existe em muitos lugares no offline”, disse Spain, em entrevista ao Estado. “Há um enorme potencial.”

Em um ano e meio de operação, o maior aporte que o Karma recebeu foi de € 4 milhões, feito pelo e.ventures – que opera no Brasil por meio do fundo Redpoint eventures, que investe em empresas como Resultados Digitais.

Brasil. Aos poucos, o tema da perda e desperdício de alimentos vêm ganhando notoriedade no País e, recentemente, foi criado um comitê permanente coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para tratar da questão.

Walter Belik, professor de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e um dos representantes da Save Food Brasil, rede que busca alternativas para reduzir o desperdício, cita o Programa Únicos do Carrefour, que vende com descontos frutas e legumes considerados “feios”, e o aplicativo Comida Invisível, que conecta quem tem comida sobrando com quem precisa, como boas iniciativas no País.

“Há uma estrada de negócios ainda pouco aproveitada. Como um dos maiores produtores de alimentos no mundo, há muito espaço no País para criar negócios que combatam o desperdício”, diz o professor.