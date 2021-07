Depois de criar no ano passado um departamento para investir R$ 400 milhões em startups, a Tivit, uma das maiores multinacionais brasileiras no setor de tecnologia da informação, anuncia nesta quarta-feira, 7, a aquisição da Lambda3. Especializada em desenvolvimento de software ágil, a empresa oferece estrutura para acelerar a transformação digital em companhias.

Fundada em 2010 em São Paulo, a Lambda3 tem entre seus clientes nomes como Fast Shop e Banco Carrefour. A empresa, que ganhou mercado inicialmente ajudando nos desafios técnicos de colocar uma startup no ar, atua hoje na ideação e modernização de produtos digitais para companhias, como aplicativos e sites – um dos trabalhos que Lambda3 mantém com seus clientes do varejo, por exemplo, é melhorar os sistemas para atender a alta demanda da semana da Black Friday. Para isso, a empresa conta com uma equipe de 120 funcionários, a maior parte deles da área de tecnologia.

“Vemos nessa negociação com a Tivit a possibilidade de ampliar o nosso alcance e impacto no mercado. Estamos em contato diretamente com profissionais de tecnologia, tanto os mais novos quanto os mais experientes, e discutimos as melhores formas de usar o desenvolvimento de software como grande diferencial de negócios”, afirma Victor Hugo Germano, presidente executivo da Lambda3, em entrevista ao Estadão. A empresa seguirá com atuação independente, com seus sócios no comando.

Felipe Rau/Estadão Eduardo Sodero, responsável pelo setor de fusões e aquisições da Tivit

Do lado da Tivit, a aquisição reforça as soluções da multinacional voltadas à transformação digital. “O software tornou-se hoje um negócio-chave dentro das companhias. Esse trabalho de desenvolvimento de software ágil é cada vez mais importante para as empresas, que são os clientes da Tivit”, explica Eduardo Sodero, executivo da Tivit responsável por estratégia e aquisições.

A compra da Lambda3 é a sexta aquisição da Tivit Ventures, braço de investimentos da empresa que planeja investir R$ 400 milhões até 2025 – a meta é fechar dez aquisições por ano. Para as próximas negociações, a Tivit olha principalmente para as áreas de cibersegurança e big data.