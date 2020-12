Na vila japonesa de Aneyoshi, há uma pedra esculpida com a seguinte advertência: “Lembre-se da calamidade dos grandes tsunamis. Não construa casas abaixo desse ponto.” Colocada ali em 1933, depois que um tsunami devastou a região, ela salvou a vida dos moradores que lembraram e respeitaram esse aviso durante uma tragédia similar ocorrida em 2011 – quase 80 anos depois – e que matou cerca de 16 mil pessoas.

Por que escrevo isso? Porque quando essa pandemia passar, que “pedra” vai ser erguida para proteger você e as futuras gerações de situações similares? A competitividade global, o ritmo intenso do mundo e a pouca frequência com que situações dessa magnitude acontecem podem fazer com que as lições dessa crise sejam rapidamente esquecidas por profissionais, indústrias e governos. Em função de tudo que estamos passando, de todas as vidas perdidas e de todas as dificuldades econômicas, a humanidade merece estar mais bem preparada para enfrentar potenciais novas adversidades. Não permita que os aprendizados de 2020 se percam no tempo. Evite colocar um “X” no ano que lhe fortaleceu.

Tiago Queiroz/Estadão Não permita que os aprendizados de 2020 se percam no tempo

Talvez você não queira ler isso, mas os momentos difíceis representam a fundação da sua carreira. Atuam como professores da sua jornada. Motivam o seu crescimento pessoal e profissional. É nessas horas que as pessoas são encorajadas a testar os limites dos seus talentos e usar os conhecimentos mais apurados que possuem. Em situações assim, sua melhor versão aparece, suas aptidões mais afiadas vêm à tona. Tudo o que você sabe e não sabe é colocado à prova diante de condições e circunstâncias desfavoráveis.

O que transforma alguém em um profissional fora da curva não são os períodos estáveis. Nem os dias em que acordamos e vemos o sol nascer. É no temporal que as pessoas evoluem. É quando as manhãs viram noites que a humanidade amadurece. Nos fortalecemos diante dos contratempos, das instabilidades, dos acontecimentos extremos que chacoalham as nossas vidas. Todo mundo passa por isso. Cedo ou tarde, o inesperado acontece. É nos maiores apertos que você aprimora as suas maiores virtudes. É nessas ocasiões que você interrompe o modo automático de agir e expande as fronteiras da sua compreensão. Tenho certeza de que a parte mais profunda e sábia da sua consciência entende isso.

Depois de amanhã será 1º de janeiro. Para muitos, o momento mais esperado dos últimos meses. Porém, 2021 só é tão aguardado porque – possivelmente – jamais um ano lhe ensinou tanto. Você rasgou planos, construiu outros, questionou verdades, reaprendeu conceitos... Enquanto JK fez o Brasil crescer 50 anos em 5, você cresceu 10 anos em 1. Sinceramente, 365 dias atrás não éramos nada perto do que somos hoje. Você chega para essa virada muito mais forte do que na anterior. Feliz 2021.

*É SÓCIO DA PLATAFORMA PARA STARTUPS STARTSE