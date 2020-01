Fundado em 2013, com quase 20 milhões de clientes e avaliado em cerca de US$ 10 bilhões, o Nubank pode ser considerada hoje a maior startup brasileira. No mercado, é frequente o questionamento de que a empresa seja capaz de dar lucro em breve. Mas essa não é uma prioridade para a fintech, diz a cofundadora Cristina Junqueira. Em entrevista exclusiva ao Estado, ela afirma que a empresa quer crescer de forma sustentável.

“Se nós parássemos de crescer hoje, sem absorver novos clientes, que consomem investimentos até gerarem receita, já daríamos lucro”, afirma a executiva. “Não é algo que vamos perseguir cegamente. Queremos crescer em ritmo sustentável e com oportunidades de eficiência. Se isso vai nos levar a dar lucro, ótimo.” No primeiro semestre de 2019, vale lembrar, o Nubank teve prejuízo de R$ 139 milhões.

JF Diorio/Estadão Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank: meta é lançar empréstimo pessoal em 2020

Além de falar sobre rentabilidade e lucro, Cristina também falou ao Estado sobre os planos do Nubank para 2020 – nesta segunda-feira, 6, a startup anunciou a primeira aquisição de sua história. Trata-se da Plataformatec, consultoria especializada em software e que vai reforçar o time de engenharia da fintech. Segundo a executiva, “nosso maior gargalo” é a contratação de engenheiros – só em 2019, a empresa atraiu cerca de 300 profissionais para sua equipe. A seguir, os principais trechos da entrevista.

O Nubank levou quase sete anos para anunciar sua primeira aquisição. É uma questão de princípios?

Não. Não temos o princípio de não fazer aquisições, mas para nós, aquisição é ferramenta, não é uma estratégia de negócios. Precisa ser um passo para se alcançar um objetivo – e creio que muitas empresas fazem isso de forma errada. Obviamente, adoraríamos fazer mais acordos como esse, mas temos uma barra alta de exigência. Não adianta adquirir uma empresa que tenha produtos ou profissionais que não sejam tão bons quanto os nossos.

E por que adquirir a Plataformatec?

Nós já vínhamos trabalhando com eles há algum tempo. São um time talentoso e que pode nos ajudar com a área de engenharia. Nosso maior gargalo está na área técnica. Tudo que puder agregar em produtividade, temos que testar e avaliar. Começamos a negociar desde setembro, achamos que eles tinham um bom “fit” cultural com o nosso. Além disso, começamos recentemente a montar um time de M&A (fusões e aquisições) aqui no Nubank, buscando empresas que nos ajudassem a acelerar nosso crescimento. Além disso, eles tem um nível de experiência muito bom, o que é um problema no mercado. Outra vantagem é que eles já são um time bastante entrosado, o que ajuda a acelerar a curva de adaptação dos profissionais – no ano passado, contratamos 300 engenheiros. É algo bom, mas exige muito do ponto de vista da organização da empresa.

Além de faltarem bons engenheiros, também falta experiência no mercado?

Sim. Não adianta só contratar 100 desenvolvedores júnior e não dar orientação a eles. É preciso ter profissionais que consigam gerir os times, treinar e avaliar os profissionais. Sem isso, a emenda pode sair pior do que o soneto. E nós usamos uma tecnologia própria, usamos programação funcional aqui dentro do Nubank. É algo ainda não tão difundido, então precisamos ser bastante criativos ao longo da nossa trajetória para conseguir recrutar profissionais. Também tentamos ter mais diversidade no nosso time de engenharia: hoje, 17% da equipe é de mulheres. E claro, não se trata só de contratar, mas também de reter os talentos: não adianta contratar 100 pessoas e perder 80 nos meses seguintes. Em 2020, queremos conseguir contratar mais 300 engenheiros, se for possível. A maior restrição é a qualidade do talento que encontramos.

Há uma cobrança frequente no mercado para que o Nubank dê lucro. Como você vê esse assunto?

Bem, as pessoas podem falar o que quiserem. Entendo que há um grupo que não entende o que fazemos. Ao contrário de startups como o WhatsApp, nós temos um modelo de negócio claro. Se nós parássemos de crescer hoje, sem absorver novos clientes, que consomem investimentos até gerarem receita, já daríamos lucro. Os clientes novos demoram a se pagar e tem muita gente que sequer entende isso, é uma visão míope do mercado. Agora, tem outra visão, que entende que uma empresa com milhões de clientes e sete anos de mercado talvez pudesse ter equilíbrio entre crescimento e rentabilidade. Em 2020, de fato, a gente quer buscar isso. Com as novas contratações, temos recursos para investir em projetos que vão trazer rentabilidade. Mas lucro não é algo que a gente persegue cegamente. Queremos crescer num ritmo sustentável, priorizando geração de valor para o longo prazo.

Veja a história do Nubank em 17 fotos









Foto: Alex Silva/Estadão Colombiano radicado nos Estados Unidos, David Vélez se muda para São Paulo com o objetivo de abrir um escritório do renomado fundo de investimento Sequoia Capital no Brasil - isso com apenas "20 slides na bagagem". A empreitada, no entanto, não dá certo e ele pede demissão do fundo. Foto: Nubank Depois de algumas frustrações com bancos, Vélez levanta seed de US$ 2 milhões da Sequoia Capital e Kaszek Ventures para criar em uma nova startup de serviços financeiros no Brasil. Foto: Nubank Ao lado da executiva Cristina Junqueira, que acumulava experiências no setor financeiro e no Banco Itaú, e do programador norte-americano Edward Wible, Vélez funda a startup de serviços financeiros Nubank. A ideia do trio era oferecer um cartão de crédito gerenciado por um aplicativo no celular, livre de tarifas e anuidades Foto: Nubank A Sequoia Capital, em parceria com a Kaszek Ventures e com o bilionário empreendedor Nicolas Berggruen, anuncia um aporte de US$ 14,3 milhões no Nubank. Na prática, é o segundo investimento da Sequoia na startup, posto que em 2013, de forma discreta, o fundo fez um investimento seed de cerca de US$ 1 milhão para Vélez começar a operação do Nubank. Também em abril é registrada a primeira transação com um cartão Nubank. Foto: Nubank O Nubank lança seu cartão de crédito para o público, reforçando sua identidade de um serviço financeiro livre de tarifas e anuidade, gerenciado por um aplicativo no celular. Foto: Alex SIlva/Estadão A startup recebe um aporte de R$ 90 milhões liderado pelo fundo Tiger Global Management com a participação de outros fundos já investidores, como Sequoia Capital, Kaszek Ventures e QED Investors. O Nubank já acumulava 200 mil pedidos do cartão e registra clientes em todos os 26 estados e no Distrito Federal. A empresa ainda atingiu 750 mil compras em 74 países ao redor do mundo. Foto: Alex Silva/Estadão Numa rodada liderada pelo Founders Fund, fundo de investimento do bilionário do Vale do Silício Peter Thiel - que cofundou o PayPal e foi um dos primeiros investidores do Facebook - o Nubank recebe US$ 52 milhões em investimentos. Foto: Vtao Nakayama/Nubank O fundo DST Global, do bilionário russo Yuri Milner, lidera nova rodada de investimentos para a startup, que recebe um novo aporte de US$ 80 milhões. É o primeiro investimento na América Latina feito pelo russo, que ficou conhecido por colocar dinheiro em empresas como Alibaba, Twitter e Spotify. Foto: Nubank Atendendo a pedidos dos usuários, o Nubank anuncia um serviço de conta-corrente digital: a NuConta. Segundo o fundador David Vélez, a ideia é fornecer a mesma agilidade do serviço do cartão de crédito oferecido pela empresa e desburocratizar o processo de abertura de conta bancária. A conta-corrente digital, porém, não conta com cartão de débito vinculado e ainda está em fase de testes – seu lançamento para o mercado deve acontecer em breve. Foto: Nubank O Nubank anuncia a abertura de seu primeiro escritório internacional em Berlim, na Alemanha. A sede é voltada para a área de engenharia da startup, e liderada por Gavin Bell, ex-engenheiro da plataforma online de publicação de áudios SoundCloud Foto: Alex Silva/Estadão Depois de uma espera de quase dois anos, o Nubank recebeu autorização do Banco Central para operar como instituição financeira. Isso permite que a empresa não dependa de bancos parceiros para captar recursos e oferecer crédito. Até então, a fintech havia emitido mais de 3 milhões de cartões de crédito no País. Foto: Nubank O Nubank torna-se a terceira startup brasileira a obter um valor de mercado de US$ 1 bilhão. Os outros dois “unicórnios” são o aplicativo de transporte 99, que chegou ao montante após ser comprada pela chinesa Didi Chuxing, e a plataforma PagSeguro, que atingiu o valor após sua oferta inicial na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters Foi a vez da gigante chinesa Tencent, dona de serviços como WeChat e WePay, populares na Ásia, investir no Nubank. A startup recebeu uma rodada de US$ 180 milhões em aportes, o que fez o Nubank ser cotado em US$ 4 bilhões. A Tencent também adquiriu participação minoritária na brasileira. Foto: Bruno Capelas/Estadão A empresa deu mais um passo rumo a tornar-se um banco tradicional e anunciou um cartão de débito e saques em caixas eletrônicos. Os clientes tiveram acesso aos novos serviços no primeiro semestre de 2019. Foto: Paulo Whitaker/Reuters O Brasil ficou pequeno para o Nubank: a empresa anunciou a inauguração de escritórios no México e na Argentina. O objetivo do Nubank foi atingir um público de 52 milhões de pessoas sem acesso ao sistema bancário nos dois países. Foto: Hélvio Romero/Estadão No início do mês, empresa chegou a 10 milhões de clientes, incluindo contas digitais e cartões de crédito, e encerrou a lista de espera para a liberação de seus serviços. O Nubank também anunciou sua entrada no setor corporativo, com um projeto piloto para oferecer conta corrente para pequenas empresas, focada em profissionais autônomos e microempreendedores individuais. Foto: Helvio Romero/Estadão O Nubank encerrou o mês em alto estilo: tornou-se a primeira startup brasileira avaliada em cerca de US$ 10 bilhões. A empresa recebeu uma rodada de investimento de US$ 400 milhões, liderada pelo TCV, que já investiu em nomes como Facebook e Netflix.

Que projetos são esses?

Uma das metas para 2020 é lançar um produto de empréstimo pessoal. Está em testes desde 2019. Com mais capacidade de time, vamos acelerar isso. E é um produto que trará rentabilidade rapidamente. Outros são iniciativas de eficiência, com automatização de processos. Além disso, queremos ampliar a base de usuários. Começamos 2019 com 5 milhões de clientes. Esperávamos ter 12 milhões no final do ano. Chegamos a quase 20 milhões. Para 2020, esperamos aumentar essa base em 50%. Mas não basta só isso, precisamos ter certeza de que as empresas estão usando os produtos, seja a conta ou o cartão.

Como está o cenário de expansão internacional?

A resposta inicial no México é boa, mas ainda é muito cedo. Por enquanto, estamos fazendo testes reduzidos, para ver se as transações passam, se a fatura fecha. Queremos fazer um lançamento maior por lá neste primeiro trimestre. Na Argentina, ainda estamos aguardando autorizações regulatórias.

E como você vê o cenário macroeconômico? Como o momento da economia pode afetar o Nubank?

É uma pergunta que eu sempre ouço. A questão é: nós começamos o Nubank no fundo do poço. A inflação estava alta, a Selic também, o desemprego estava altíssimo e o PIB encolhendo. E ainda assim, crescemos. Adoraríamos que o cenário macro estivesse melhor. É engraçado: nos EUA, as fintechs cresceram num cenário de economia aquecida, mas os investidores estão preocupados agora com o ciclo de recessão. Nós estamos do lado oposto. A economia ainda não decolou, estamos na expectativa de retomar o crescimento. Mas espero que 2020 seja um bom ano, com crescimento econômico e inflação sob controle. E isso ajuda muito: quando o Banco Central não precisa apagar incêndio com a taxa de juros, eles podem fazer avançar agendas importantes. É o caso de open banking e pagamentos instantãneos, que podem nos beneficiar.