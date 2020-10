A fintech brasileira Neon anuncia nesta segunda-feira, 5, o lançamento da conta MEI fácil, voltada especificamente a microempreendedores. Trata-se de uma conta digital para pessoas jurídicas, que não cobra mensalidade e oferece serviços financeiros como cartão de débito (físico e virtual) e geração de boletos.

O novo produto é mais um passo da empresa para atender o público de microempreendedores: em setembro do ano passado, a Neon comprou uma startup chamada MEI Fácil, especializada em serviços para microempreendedores individuais.

O processo de abertura da conta digital será feito dentro do aplicativo MEI Fácil. Com o serviço, o usuário também pode usar o meio de pagamentos o Pix, do Banco Central.

A fintech oferece contas digitais para pessoas jurídicas desde 2018, que já atendia alguns clientes MEI. A ideia, agora, é disponibilizar um serviço que atenda às necessidades específicas desse público, como pagar o imposto mensal em poucos cliques.

“Diferentemente de uma empresa de porte maior, quando se fala do MEI, não há separação entre e a gestão financeira e a burocrática: todas as esferas de sua empresa são integradas. Então facilita muito a sua vida ter, num só aplicativo, um espaço para a resolução de todas essas questões”, diz Marcelo Moraes, diretor da área de pessoa jurídica da Neon e fundador da MEI Fácil. A fintech afirma que nos próximos meses lançará um cartão de crédito MEI Fácil e uma maquininha.

A conta permite um saque gratuito a cada mês — os demais saques custam R$ 6,90 cada.