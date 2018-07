Lucas Zarenbiski/NYT O número de drones amadores também deve ter ganhos expressivos nos próximos anos

Se prepare para ver mais drones trafegando no céu: de acordo com informações divulgadas pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos nesta terça-feira, 21, o número de aeronaves não tripuladas vai saltar ao longo dos próximos cinco anos. Apenas nos EUA, a frota de drones de comerciais vai saltar de 42 mil unidades no final do ano passado para cerca de 442 mil aeronaves até 2021.

Além disso, o número de drones amadores também deve ter ganhos expressivos. Segundo a agência norte-americana, os 1,1 milhão de drones amadores em 2016 saltarão para cerca de 3,5 milhões até o final de 2021. Com isso, o número de pilotos de drones deve acompanhar o crescimento, subindo de 20 mil em 2016 para uma faixa 10 a 20 vezes maior até 2021.

O aumento deve ocorrer depois que o governo de Barack Obama implementou, ainda em 2016,as novas regras que abriram os céus para pequenos drones usados para educação, pesquisa e uso comercial rotineiro.

Reguladores, no entanto, ainda estão debatendo uma eventual abertura mais ampla para atividades que incluem, por exemplo, as entregas de encomendas, quando aeronave fica fora do campo de visão do operador.