A MasterCard acaba de anunciar o Identity Check, um novo produto que pretende eliminar a necessidade de lembrar ou utilizar senhas para realizar compras online. Com esta nova tecnologia, será possível realizar pagamento virtual com biometria e até mesmo utilizar a câmera do computador para detectar se quem está realizando aquela compra é, de fato, o dono do cartão.

O funcionamento é muito simples: a pessoa realiza compras em algum site e, ao invés de utilizar a senha, ela realiza a leitura da biometria em seu smartphone. Este, por sua vez, ao reconhecer a digital, irá autorizar a compra. Caso a pessoa não queira ou não possa realizar a leitura, tudo poderá ser feito com uma selfie. O sistema, então, irá reconhecer se aquela pessoa na foto é a dona da conta.

Segundo a MasterCard, esta nova tecnologia é apresentada agora pois, de acordo com uma pesquisa global recém realizada, um em cada três consumidores têm abandonado a compra online por não conseguir lembrar da senha.

“As senhas são difíceis de lembrar e perde-se muito tempo”, disse Ajay Bhalla, presidente de soluções empresariais de segurança, MasterCard, por meio de nota. ”Hoje as pessoas fazem compras em todos os tipos de dispositivos, e eles esperam a mais recente tecnologia para simplificar e garantir a transação. “

Para a MasterCard, a autenticação biométrica ou o uso de uma selfie na verificação da identidade de um portador de cartão ajuda a realizar pagamentos de forma mais fácil e rápida, além de também ser um sistema mais seguro e protegido.

O Identity Check está sendo testado, atualmente, nos EUA e Europa. Em breve, deverá ser expandido para outros lugares do mundo.

Os bancos e as instituições financeiras tradicionais estão, cada vez mais, correndo atrás de inovação em seus serviços. Produtos como o Nubank, por exemplo, estão criando uma nova experiência no setor, obrigando-as a investir cada vez mais em inovação em seus produtos.