Divulgação/Xiaomi CC9 Pro tem cinco câmeras traseiras

Depois de testar a ideia por meses, a fabricante chinesa Xiaomi lançou smartphone com cinco câmeras traseiras, incluindo uma grande angular de 108 megapixels (MP). O CC9 Pro começou a ser vendido na China nesta quarta-feira, 6, - ainda não há previsão de comercialização em outros países.

Embora impressionante, esse não é o primeiro celular do tipo: em fevereiro, a Nokia anunciou o PureView 9, também com cinco câmeras. Sobre os aparelhos da Xiaomi. O modelo mais básico do aparelho, com 6 GB de memória RAM e 128GB de armazenamento, será vendido a US$ 400 (cerca de R$ 1,6 mil). Caso prefira o modelo intermediário, com 8GB de memória, o comprador precisará desembolsar US$ 443 (cerca de R$ 1,7 mil). Há ainda uma versão premium com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento que custa US$ 500 (aproximadamente R$ 2 mil). A bateria também é imensa e tem 5.260 mAh.

Divulgação/Xiaomi Lente principal tem resolução de 108 megapixels

Além da grande angular de 108 MP, as versões do aparelho contam ainda com uma teleobjetiva com zoom óptico de 5x (e zoom híbrido de 10x) e 5 MP, uma câmera de 12 MP para retratos, uma super grande angular com 117 graus de campo de visão e uma lente macro de 12 MP para close-ups.

Apesar da quantidade de câmeras, o design do aparelho segue o padrão de design dos smartphones convencionais: tem tela de 6,47 polegadas e enfileira verticalmente as lentes nas 'costas' do aparelho.