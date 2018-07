Divulgação

Uma nova startup, criada em junho, quer ajudar profissionais que atuam como freelancers a gerar propostas de forma mais rápida e eficiente. Chamado de House of Work (Casa do Trabalho, em inglês), o serviço cria em segundos uma proposta de trabalho, com cronograma, preço e prazo e a envia diretamente para o cliente. Se a proposta for aceita, o sistema ajuda a gerenciar o andamento do trabalho, com lista de tarefas e de prazos.

Criada pelo desenvolvedor Thiago Obaid, pelo designer Felipe Perobeli e pelo economista André Guerra, a startup passou por um processo de aceleração promovido pela Startup Farm e colocou recentemente o serviço no ar. Até o momento, ela reúne 1,4 mil usuários.

O projeto nasceu de uma dificuldade comum de um dos fundadores. Obaid foi desenvolvedor freelancer por alguns anos e não tinha ideia de como elaborar uma proposta ou do preço que deveria cobrar pelo trabalho. Apesar de gastar muito tempo para fazer a proposta, ele fechava poucos negócios.

“Meus colegas levavam mais de uma hora para fazer a proposta, assim como eu, e fechavam apenas 20% delas”, conta o empreendedor. Ele teve a ideia de criar um software que gerasse propostas automaticamente, além de oferecer um ambiente para organizar os serviços.

Ao se cadastrar no House of Work, o usuário informa quantas horas serão dedicadas ao trabalho, os custos e a porcentagem de impostos. O sistema então determina o custo da hora de trabalho, que é usado para calcular a proposta. “Quando alcançarmos um número grande de usuários, a ferramenta vai informar a média de preço por setor e por região”, diz Obaid.

O serviço pode ser usado por profissionais de diversos setores, como designers e desenvolvedores. Em vez de gerar um documento, basta enviar o link da proposta direto para o cliente e acompanhar quantas vezes ele foi visualizado.

O House of Work tem um plano gratuito, que permite o envio de até duas propostas por mês. Para ter acesso a todos os recursos da plataforma, porém, é preciso pagar uma assinatura mensal de R$ 39. De acordo com Obaid, o próximo passo da empresa é lançar um aplicativo.