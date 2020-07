A fintech brasileira Nubank anuncia nesta quinta-feira, 23, sua segunda aquisição em 2020: a empresa de engenharia de software americana Cognitect.

Dona das linguagens de programação Clojure e Datomic, utilizadas pela startup brasileira, a empresa americana tem cerca de 30 funcionários e é referência internacional no setor. A empresa não revelou o valor da transação.

Paulo Whitaker/Reuters Aquisição é a segunda da história do Nubank

Contar com o reforço dos profissionais da Cognitect vai nos permitir aprimorar nossos produtos, para que as pessoas tenham o controle de suas vidas financeiras”, disse o presidente executivo do Nubank, David Vélez, em nota à imprensa.

As duas empresas já eram parceiras – segundo o Nubank, funcionários da Cognitect já davam consultoria à startup desde 2014.

Em janeiro, a fintech já havia adquirido outra empresa brasileira, a consultoria Plataformatec – a transação visava especialmente a contratação dos profissionais da empresa, em um tipo de negócio conhecido no mercado como “acqui-hiring” (aquisição por contratação, em tradução literal).

Com as transações e também a contratação de profissionais, o Nubank tem neste momento um time de engenharia com cerca de 600 pessoas. Há um ano, eram 280 pessoas.

Já o total de funcionários também duplicou, chegando a cerca de 2,7 mil pessoas, divididas em escritórios no Brasil, no México, na Argentina e na Alemanha.

Fundado em 2013, o Nubank tem hoje 25 milhões de clientes, divididos entre seu serviço de conta digital e cartão de crédito sem anuidade.