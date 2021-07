O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 26, uma parceria com a plataforma de transferência bancária internacional Remessa Online, para oferecer a seus clientes descontos em taxas de envio e recebimento de dinheiro do exterior.

Segundo a fintech, o movimento quer descomplicar a transação entre países, que tem altos custos relativos à transferência de dinheiro do exterior para o Brasil. Neste primeiro momento — as oito semanas iniciais — o banco digital promete um desconto de até 15% na taxa cobrada pela Remessa Online.

Paulo Whitaker/Reuters Parceria vai oferecer descontros na taxa bancária internacional

"Oferecer transferências internacionais por meio de uma parceria foi a melhor forma que encontramos de disponibilizar mais essa facilidade para os nossos clientes o mais rápido possível, sem burocracias e ainda 100% digital, começando diretamente pelo nosso aplicativo.", explica Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

A ferramenta vai ficar dentro do próprio aplicativo do Nubank, em uma área chamada "Transferir Internacionalmente", na tela principal do app. Atualmente, 100 países estão habilitados para a transação e para usar a plataforma é necessário ter um cadastro prévio na Remessa Online para gerar o IBAN (número bancário internacional, na sigla em inglês).

A opção de transferência entra no app nesta segunda-feira, mas deve estar disponível para todos os usuários nas próximas semanas.