O Nubank anuncia nesta terça-feira, 23, a integração do banco com o Google Pay, ferramenta de pagamentos digitais do Google. Com a parceria, clientes da fintech poderão utilizar o serviço do Google pelo celular para compras na função débito ou crédito e pagar pelo recurso de aproximação.

Com o banco digital, já são 16 instituições que utilizam o Google Pay no Brasil como integrante da carteira digital. O recurso, disponível apenas para usuários de celulares com sistema operacional Android, também está presente em outros 40 países.

Helvio Romero/Estadão A integração entre Nubank, fundada por David Veléz (foto) e Google Pay começam nesta semana

Para Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, a intenção é facilitar as condições de compra dos seus clientes. "O nosso objetivo é sempre liberar funcionalidades que melhoram a vida da maior quantidade possível de pessoas. No contexto em que vivemos hoje, pagamentos sem contato são cada vez mais importantes e, como a maior parte da nossa base de clientes usa celulares Android, tornamos essa integração uma prioridade".

As compras com o Google Pay — seja com o cartão de crédito ou débito — vão poder ser realizadas tanto em estabelecimentos que aceitam pagamento pelo método de aproximação do celular quanto pela internet. Segundo a fintech, aproximadamente 90 milhões de transações com cartão sem contato foram feitas no ano passado, um aumento de mais de 114%.

Para habilitar a conta do Nubank com o Google Pay, é necessário ter o app do banco e selecionar "Registrar no Google Pay". Em seguida, o usuário precisa selecionar quais cartões vão fazer parte da carteira digital e digitar a senha do banco, de quatro dígitos.

A integração, porém, pode não estar disponível para todos os usuários de imediato. O Google informou que a atualização está sendo feita gradativamente, mas que todos os usuários vão receber a função no app.

Em dezembro de 2020, o Nubank publicou uma “brincadeira” em seu Twitter com uma possível integração com o Apple Pay, carteira digital da Apple. Na publicação, o banco trouxe a imagem de um caça-palavras onde a frase “Apple Pay” podia ser encontrada.

A empresa, porém, logo desmentiu os boatos e afirmou, em nota, que está acompanhando “de perto e com muita atenção as solicitações dos usuários". A integração com o serviço da Apple não foi confirmada.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani