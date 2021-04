A revista americana Time publicou nesta terça-feira, 27, a sua lista com as empresas mais influentes do ano de 2021. Entre as 100 companhias listadas, somente uma é brasileira: o Nubank, a fintech que é hoje avaliada em US$ 25 bilhões.

O Nubank aparece na lista "Líderes", com a chamada de "bancarizando os desbancarizados". "O Nubank, maior fintech da América Latina, ajuda milhões de pessoas a pular barreiras ao oferecer uma variedade de serviços financeiros pelo seu aplicativo de smartphone", escreveu a publicação.

Na mesma categoria, aparecem também Apple, as farmacêuticas Pfizer e BioNTech, a Sony, Nike, Twitter, Mercado Livre e Volkswagen, entre outras.

A lista da Time destaca as empresas que tiveram algum impacto sobre a Humanidade no último ano. "Quais empresas têm definido o nosso futuro?", questiona a revista, que levou em consideração fatores como relevância, impacto, inovação, liderança, ambição e sucesso. Diversos setores aparecem no levantamento, de startups a gigantes da tecnologia ou de setores mais tradicionais, como montadoras.

Paulo Whitaker/Reuters Nubank é a única empresa brasileira listada no ranking da Time

Na categoria "Pioneiros", aparecem o Roblox, a empresa de cibersegurnaça Darktrace e a Beyond Meat, que produz alimentos de origem vegetal. Já em "Inovadores", aparecem a farmacêutica Moderna, Nintendo, Netflix, Zoom, Epic Games, Nvidia e TikTok. Em "Titãs", General Motors, Alibaba, Facebook, Disney e Samsung figuram o topo da lista. Por fim, em "Disruptores", os nomes são Huawei, Tesla, OnlyFans e Airbnb, entre outros.

Atualmente, o Nubank possui mais de 35 milhões de clientes no Brasil, Colômbia e México e oferece serviços de crédito, contas de débito e produtos de investimentos financeiros.