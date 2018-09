A startup brasileira Nubank anunciou na manhã desta quinta-feira, 27, em evento em sua sede, em São Paulo, que tem hoje 5 milhões de clientes em seu serviço de cartão de crédito no País. Durante entrevista com jornalistas, o presidente executivo da empresa, o colombiano David Vélez, ressaltou o crescimento acelerado da empresa: em março, quando passou a ser avaliada em mais de US$ 1 bilhão, a startup tinha 3 milhões de clientes.

No evento, a empresa, fundada em 2013, revelou ter ainda 2,5 milhões de clientes em seu serviço de conta digital, a NuConta, lançada em outubro de 2017 e liberada para o público em geral em junho deste ano. Segundo David Vélez, os números credenciam o Nubank como um dos maiores bancos digitais do mundo, à frente de empresas como o Revolut, do Reino Unido, considerada uma das principais fintechs do mundo – a startup britânica tem 2 milhões de clientes, em seu serviço de cartão de débito e conta digital.

Bruno Capelas/Estadão O novo design do cartão do Nubank, apresentado nesta quinta-feira, chegará aos clientes a partir de outubro

Design. Como forma de marcar o momento, a startup divulgou ainda uma alteração no design de seu cartão de crédito. Ele continua roxo, mas agora terá menos informações na parte da frente – ficaram apenas o nome do cliente e os logotipos da startup e da bandeira Mastercard, além de um pequeno sinal que identifica que o cartão permite pagamentos sem contato (contact-less), com o uso da tecnologia NFC (comunicação de campo próximo, em inglês).

Com ela, é possível fazer pagamentos sem inserir o cartão na maquininha, apenas aproximando-o – hoje, mais de 60% dos aparelhos disponíveis em pontos de venda no País já estão preparados para esse tipo de pagamento. Segundo o Nubank, não haverá limite de valor nas transações feitas com a tecnologia, algo que é praticado por outras empresas no mercado. "Teremos apenas regras antifraude, como pedir senhas no caso de operações suspeitas", disse Mariana Netto, gerente de marca do Nubank, no evento.

Com a frente minimalista, os detalhes dos cartões do Nubank foram repassados para a parte traseira, como número do cartão, validade e código de segurança. Já a tradicional faixa de assinatura, hoje pouco usada, foi abolida.

Veja a história do Nubank em 12 fotos











Foto: Alex Silva/Estadão Colombiano radicado nos Estados Unidos, David Vélez se muda para São Paulo com o objetivo de abrir um escritório do renomado fundo de investimento Sequoia Capital no Brasil - isso com apenas "20 slides na bagagem". A empreitada, no entanto, não dá certo e ele pede demissão do fundo. Foto: Nubank Depois de algumas frustrações com bancos, Vélez levanta seed de US$ 2 milhões da Sequoia Capital e Kaszek Ventures para criar em uma nova startup de serviços financeiros no Brasil. Foto: Nubank Ao lado da executiva Cristina Junqueira, que acumulava experiências no setor financeiro e no Banco Itaú, e do programador norte-americano Edward Wible, Vélez funda a startup de serviços financeiros Nubank. A ideia do trio era oferecer um cartão de crédito gerenciado por um aplicativo no celular, livre de tarifas e anuidades Foto: Nubank A Sequoia Capital, em parceria com a Kaszek Ventures e com o bilionário empreendedor Nicolas Berggruen, anuncia um aporte de US$ 14,3 milhões no Nubank. Na prática, é o segundo investimento da Sequoia na startup, posto que em 2013, de forma discreta, o fundo fez um investimento seed de cerca de US$ 1 milhão para Vélez começar a operação do Nubank. Também em abril é registrada a primeira transação com um cartão Nubank. Foto: Nubank O Nubank lança seu cartão de crédito para o público, reforçando sua identidade de um serviço financeiro livre de tarifas e anuidade, gerenciado por um aplicativo no celular. Foto: Alex SIlva/Estadão A startup recebe um aporte de R$ 90 milhões liderado pelo fundo Tiger Global Management com a participação de outros fundos já investidores, como Sequoia Capital, Kaszek Ventures e QED Investors. O Nubank já acumulava 200 mil pedidos do cartão e registra clientes em todos os 26 estados e no Distrito Federal. A empresa ainda atingiu 750 mil compras em 74 países ao redor do mundo. Foto: Nubank O Nubank torna-se a terceira startup brasileira a obter um valor de mercado de US$ 1 bilhão. Os outros dois “unicórnios” são o aplicativo de transporte 99, que chegou ao montante após ser comprada pela chinesa Didi Chuxing, e a plataforma PagSeguro, que atingiu o valor após sua oferta inicial na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos.

Para realizar o novo cartão, a empresa importou uma máquina da Alemanha, em um processo que levou seis meses para ser viabilizado. "É um cartão mais caro de ser feito, mas também é um investimento na marca", comentou Vélez. "Agora, os usuários agora vão poder compartilhar, com segurança, o momento que recebem seus cartões." Segundo o Nubank, o novo modelo começa a chegar aos clientes na semana que vem, à medida que a validade dos cartões expire.

Panorama. Durante a entrevista coletiva, Vélez se absteve de comentar as eleições: "vejo que todos os candidatos estão comprometidos com a redução da concentração bancária e a inovação, o que é bom para nós." Ele ainda afirmou que vê que o aumento da concorrência, com mais fintechs, é o caminho para a melhorias no setor, como redução dos juros no cartão de crédito, descartando, por exemplo, que mudanças no prazo de repasse dos recursos a lojistas sejam o melhor jeito de resolver o mercado.

Em 2016, vale lembrar, quando o Banco Central cogitou reduzir esse prazo de 30 dias para menos de uma semana, a fintech foi uma das principais vozes contra – em entrevistas, Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, chegou a dizer que a empresa não teria como operar com tal situação. Segundo Vélez, o cenário mudou. "Hoje, estamos mais estruturados e, com a conta digital, também temos depósitos no Banco Central. É diferente."