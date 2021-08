O Nubank começa a liberar o Apple Pay para os clientes do banco digital a partir desta terça-feira, 31, informa a empresa em comunicado. Muito pedida pelos usuários da fintech brasileira, a novidade havia sido anunciada no início de julho, durante o lançamento do cartão ultravioleta. A data da implementação, porém, ainda era um mistério.

Com o Apple Pay, solução de pagamentos instantâneos e sem toque da gigante da tecnologia americana, clientes poderão aproximar o iPhone ou Apple Watch a maquininhas de pagamento e realizar a compra no crédito ou débito, sem a exigência de um cartão físico por perto. A operação é autenticada por leitura de rosto (Face ID), biométrica (Touch ID) ou senha de uso único dos aparelhos da Apple.

Concorrentes do Nubank já tem o recurso de pagamento por aproximação da Apple, como o Inter, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Justamente por conta da defasagem em relação aos rivais, usuários do “roxinho” pediam o recurso na plataforma.

Divulgação/Nubank Nubank é conhecido pelo cartão de crédito, batizado de 'roxinho'

“Esse é um dos anúncios mais aguardados por nossos clientes e ficamos felizes em poder disponibilizá-lo. A compatibilidade com o Apple Pay está no nosso radar há algum tempo e é um dos pedidos mais frequentes dos usuários nas redes sociais”, comenta em a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira. “Pagamentos com carteiras digitais são super seguros e facilitam a vida do cliente, que pode sair de casa somente com o celular ou smartwatch, sem se preocupar com a carteira”, completa.

O Nubank informa que os 40 milhões de clientes da fintech no Brasil irão receber a novidade. Em momento posterior, os mexicanos, país em que a startup embarcou em 2020, ganharão o Apple Pay.

O Nubank possui integração com a carteira digital Google Pay desde fevereiro deste ano.

Como ativar Apple Pay no Nubank

Para ativar o Apple Pay no Nubank, é preciso ter dispositivo iPhone para ativar tanto no smartphone quanto no relógio inteligente, o Apple Watch.

Em seguida, o usuário deve abrir o aplicativo do Nubank, ir na tela "Meus Cartões" e escolher o cartão que será utilizado no pagamento por aproximação.

Depois, basta clicar em “Adicionar ao Apple Pay”, de onde será direcionado para o aplicativo Carteira (ou Wallet), da Apple — não se esqueça de ler e aceitar os termos de uso e privacidade. O usuário também precisará confirmar a forma de verificação do cartão.