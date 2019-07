O Nubank levantou mais uma rodada de investimentos: nesta sexta-feira, 26, a empresa de serviços financeiros confirmou que recebeu US$ 400 milhões em aportes, em movimentação liderada pelo fundo americano TCV, investidor de gigantes como Facebook, Netflix e Airbnb. A negociação foi confirmada ao Estado por Cristina Junqueira, cofundadora da startup. Segundo apurou a reportagem, com o novo acordo, a empresa brasileira está avaliada em "cerca de US$ 10 bilhões". Com a avaliação de mercado, o Nubank se torna a startup mais valiosa da América Latina e a primeira startup brasileira a se aproximar da marca de US$ 10 bilhões sem abrir seu capital.

É a primeira vez que o TCV, um dos fundos mais importantes do Vale do Silício, faz um aporte significativo em uma startup latina. Segundo Cristina, o novo parceiro ajudará o Nubank num momento de crescimento acelerado. Além do TCV, vão participar da rodada outros investidores prévios do Nubank, como a gigante chinesa Tencent e os fundos DST Global, Sequoia Capital, Dragoneer, Ribbit e Thrive Capital. Ao anunciar o aporte, o Nubank disse ainda que tem 12 milhões de usuários em todo o País, distribuídos por produtos como cartão de crédito, conta bancária, empréstimo pessoal e investimentos. Recentemente, a empresa também lançou um serviço de conta para pessoas jurídicas.

Recursos serão usados para expansão latina

Os US$ 400 milhões recebidos nesta sexta-feira terão como principal meta financiar a expansão da companhia de David Vélez e Cristina Junqueira pela América Latina – nos últimos meses, o Nubank abriu escritórios no México e na Argentina. A previsão é de que a empresa comece a oferecer produtos no México até o final do ano; no país vizinho, a meta é de fazer o mesmo no primeiro semestre de 2020. "Em alguns países da América Latina, deveremos ter um papel ainda mais importante do que temos no Brasil, pois os bancos estão muito atrasados", disse Cristina ao Estado na manhã desta sexta-feira, 26.

O Nubank também fará contratações: a meta é chegar ao final do ano com 2,5 mil pessoas, contra os atuais 1,7 mil funcionários. As novas vagas serão abertas nos quatro escritórios que a startup possui – além da matriz em São Paulo e das filiais latinas, há um centro de engenharia em Berlim, aberto pelo Nubank no final de 2017. "Onde acharmos boas pessoas, vamos contratar", afirmou Cristina.

Ao Estado, a executiva descartou categoricamente a possibilidade de venda do Nubank para um banco tradicional – como fez, por exemplo, a gestora de investimentos XP há alguns anos. "Não seremos vendidos", disse. Cristina, porém, não deixou de lado a hipótese de abertura de capital, embora reconheça que este seja um plano a longo prazo. "Eventualmente, é algo que está no nosso caminho, mas não faz sentido para nós hoje nos submetermos à regulação que uma empresa aberta necessita."

A notícia do aporte havia sido adiantada pelo jornal americano Wall Street Journal na noite da última quinta-feira, 25 – a publicação chamou o Nubank de "decacórnio", nova gíria do Vale do Silício para startups cotadas acima de US$ 10 bilhões. O jornal ainda comenta que o aporte enterra de vez as negociações do Nubank com a japonesa SoftBank, que tinham sido aventadas em junho deste ano.

Sobre o assunto, Cristina disse ao Estado apenas que "conversamos com vários fundos todos os dias". Segundo apurou a reportagem, ela chegou a participar, em abril, de um jantar com Marcelo Claure, líder do fundo latino do SoftBank, junto a outros empreendedores brasileiros.

Paulo Whitaker/Reuters O Nubank está no mercado brasileiro há seis anos

Para especialistas, investimento prova força do Brasil

O Nubank está no mercado há seis anos. Com o novo aporte, a empresa chega à marca de US$ 820 milhões em aportes, ao longo de sete rodadas de investimento. No ano passado, recebeu US$ 180 milhões da chinesa Tencent, em movimentação que a avaliou a startup brasileira em cerca de US$ 4 bilhões.

"É um investimento que demonstra que eles seguem em ritmo de crescimento forte", diz Felipe Matos, autor do livro 10 Mil Startups. "Acredito que a próxima onda de crescimento por aqui será puxada pela expansão de novos serviços financeiros para a base de clientes já existentes, como crédito, investimentos, seguros e outros serviços bancários", diz ele.

Para Vinicius Machado, da consultoria de inovação Startadora, o aporte no Nubank prova que o Brasil tem espaço para mais investimentos em negócios que trazem valor real para o cliente. "É um sinal de que precisamos de soluções financeiras inovadoras e ágeis para atender a demanda de um público cada vez mais conectado", afirma.

Rafael Ribeiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), acredita que as conquistas do Nubank mostram maturidade do ecossistema brasileiro de startups. "Essa notícia prova que outras startups que têm alinhamento claro com o cliente desde o começo podem chegar lá também. O Brasil chegou no mercado de startups para ficar, com possibilidade para crescer cada vez mais e brigar com outros países", afirma.

Veja a história do Nubank em 17 fotos









Foto: Alex Silva/Estadão Colombiano radicado nos Estados Unidos, David Vélez se muda para São Paulo com o objetivo de abrir um escritório do renomado fundo de investimento Sequoia Capital no Brasil - isso com apenas "20 slides na bagagem". A empreitada, no entanto, não dá certo e ele pede demissão do fundo. Foto: Nubank Depois de algumas frustrações com bancos, Vélez levanta seed de US$ 2 milhões da Sequoia Capital e Kaszek Ventures para criar em uma nova startup de serviços financeiros no Brasil. Foto: Nubank Ao lado da executiva Cristina Junqueira, que acumulava experiências no setor financeiro e no Banco Itaú, e do programador norte-americano Edward Wible, Vélez funda a startup de serviços financeiros Nubank. A ideia do trio era oferecer um cartão de crédito gerenciado por um aplicativo no celular, livre de tarifas e anuidades Foto: Nubank A Sequoia Capital, em parceria com a Kaszek Ventures e com o bilionário empreendedor Nicolas Berggruen, anuncia um aporte de US$ 14,3 milhões no Nubank. Na prática, é o segundo investimento da Sequoia na startup, posto que em 2013, de forma discreta, o fundo fez um investimento seed de cerca de US$ 1 milhão para Vélez começar a operação do Nubank. Também em abril é registrada a primeira transação com um cartão Nubank. Foto: Nubank O Nubank lança seu cartão de crédito para o público, reforçando sua identidade de um serviço financeiro livre de tarifas e anuidade, gerenciado por um aplicativo no celular. Foto: Alex SIlva/Estadão A startup recebe um aporte de R$ 90 milhões liderado pelo fundo Tiger Global Management com a participação de outros fundos já investidores, como Sequoia Capital, Kaszek Ventures e QED Investors. O Nubank já acumulava 200 mil pedidos do cartão e registra clientes em todos os 26 estados e no Distrito Federal. A empresa ainda atingiu 750 mil compras em 74 países ao redor do mundo. Foto: Alex Silva/Estadão Numa rodada liderada pelo Founders Fund, fundo de investimento do bilionário do Vale do Silício Peter Thiel - que cofundou o PayPal e foi um dos primeiros investidores do Facebook - o Nubank recebe US$ 52 milhões em investimentos. Foto: Vtao Nakayama/Nubank O fundo DST Global, do bilionário russo Yuri Milner, lidera nova rodada de investimentos para a startup, que recebe um novo aporte de US$ 80 milhões. É o primeiro investimento na América Latina feito pelo russo, que ficou conhecido por colocar dinheiro em empresas como Alibaba, Twitter e Spotify. Foto: Nubank Atendendo a pedidos dos usuários, o Nubank anuncia um serviço de conta-corrente digital: a NuConta. Segundo o fundador David Vélez, a ideia é fornecer a mesma agilidade do serviço do cartão de crédito oferecido pela empresa e desburocratizar o processo de abertura de conta bancária. A conta-corrente digital, porém, não conta com cartão de débito vinculado e ainda está em fase de testes – seu lançamento para o mercado deve acontecer em breve. Foto: Nubank O Nubank anuncia a abertura de seu primeiro escritório internacional em Berlim, na Alemanha. A sede é voltada para a área de engenharia da startup, e liderada por Gavin Bell, ex-engenheiro da plataforma online de publicação de áudios SoundCloud Foto: Alex Silva/Estadão Depois de uma espera de quase dois anos, o Nubank recebeu autorização do Banco Central para operar como instituição financeira. Isso permite que a empresa não dependa de bancos parceiros para captar recursos e oferecer crédito. Até então, a fintech havia emitido mais de 3 milhões de cartões de crédito no País. Foto: Nubank O Nubank torna-se a terceira startup brasileira a obter um valor de mercado de US$ 1 bilhão. Os outros dois “unicórnios” são o aplicativo de transporte 99, que chegou ao montante após ser comprada pela chinesa Didi Chuxing, e a plataforma PagSeguro, que atingiu o valor após sua oferta inicial na bolsa de Nasdaq, nos Estados Unidos. Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters Foi a vez da gigante chinesa Tencent, dona de serviços como WeChat e WePay, populares na Ásia, investir no Nubank. A startup recebeu uma rodada de US$ 180 milhões em aportes, o que fez o Nubank ser cotado em US$ 4 bilhões. A Tencent também adquiriu participação minoritária na brasileira. Foto: Bruno Capelas/Estadão A empresa deu mais um passo rumo a tornar-se um banco tradicional e anunciou um cartão de débito e saques em caixas eletrônicos. Os clientes tiveram acesso aos novos serviços no primeiro semestre de 2019. Foto: Paulo Whitaker/Reuters O Brasil ficou pequeno para o Nubank: a empresa anunciou a inauguração de escritórios no México e na Argentina. O objetivo do Nubank foi atingir um público de 52 milhões de pessoas sem acesso ao sistema bancário nos dois países. Foto: Hélvio Romero/Estadão No início do mês, empresa chegou a 10 milhões de clientes, incluindo contas digitais e cartões de crédito, e encerrou a lista de espera para a liberação de seus serviços. O Nubank também anunciou sua entrada no setor corporativo, com um projeto piloto para oferecer conta corrente para pequenas empresas, focada em profissionais autônomos e microempreendedores individuais. Foto: Helvio Romero/Estadão O Nubank encerrou o mês em alto estilo: tornou-se a primeira startup brasileira avaliada em cerca de US$ 10 bilhões. A empresa recebeu uma rodada de investimento de US$ 400 milhões, liderada pelo TCV, que já investiu em nomes como Facebook e Netflix.

