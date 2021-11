O Nubank e a Creditas revelam ao Estadão nesta terça-feira, 16, o empréstimo com garantia de veículo como o primeiro passo da parceria entre as duas fintechs, anunciada em setembro passado. O serviço poderá ser acionado diretamente no aplicativo do banco digital — o produto já era disponibilizado para clientes da Creditas.

Comum em outras instituições financeiras, a modalidade permite que clientes tomem empréstimos mais baratos ao oferecer os próprios automóveis como garantia em caso de inadimplência. É o que prometem o Nubank e a Creditas: usuários poderão tomar até 90% do veículo em crédito, receber taxas de juros mais baixas, maiores prazos de pagamento, contratar valores mais altos (até R$ 150 mil) e ganhar até 1% de cashback com quem fechar o negócio pelo aplicativo.

“O empréstimo com garantia de veículo nos dá a oportunidade de aumentar nossa oferta de empréstimo e manter o nível de qualidade na experiência”, explica em nota Franklin Maia, diretor de empréstimos do Nubank.

O usuário terá de começar a simulação no aplicativo do Nubank, que irá oferecer a solução a clientes elegíveis de forma gradual nas próximas semanas. Já o restante da operação será finalizada na Creditas, que irá fazer a análise de perfil e o atendimento ao usuário.

“A parceria permite que mais pessoas tenham acesso a um crédito saudável, seja para quitar dívidas, realizar novas conquistas ou facilitar o fluxo de caixa de seu negócio", completa Luana Bichuetti, vice-presidente de empréstimo com garantia de veículo e de financiamento da Creditas.