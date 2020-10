O Nubank deu início neste mês em testes para acabar com a modalidade de rotativo do cartão de crédito e transformá-lo em parcelado com juros menores, disse nesta segunda-feira, 5, Cristina Junqueira, cofundadora da fintech.

A ideia é transferir os clientes que não conseguirem pagar em dia a fatura do cartão direto para um crédito parcelado em até 12 vezes — com pagamento do valor mínimo da fatura —, o que Junqueira imagina que levará a uma redução do juro, de 13% para algo em torno de 6% a 7% ao mês.

"Percebemos que muitos clientes entram no crédito rotativo sem nem se dar conta", disse a cofundadora do Nubank. "Ao cair no parcelado, a expectativa é que ele perceba o custo do crédito."

Cerca de 150 mil pessoas foram incluídas na fase de testes, que devem ser concluídos no primeiro trimestre de 2021. A empresa também informou que tem uma equipe específica voltada para a novidade, que trabalha desde o ano passado para entender como fazer essa transição.

Desde 2017, o Banco Central limita o uso do rotativo do cartão de crédito a um período máximo de 30 dias, com o objetivo de evitar que o consumidor caia numa dívida que depois não consiga quitar. Depois disso, o saldo devedor é parcelado.

O anúncio também acontece no mesmo dia em que o banco digital começa a receber os registros do Pix, novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central. "O Pix representa o começo do fim das tarifas no setor financeiro. Consideramos uma vitória para a bandeira que sempre defendemos de gratuidade e inclusão financeira. Agora, vamos nos dedicar a forçar outra tendência no mercado: a redução dos juros", afirma Cristina Junqueira.

"Estamos insatisfeitos com a taxa que cobramos hoje e desde o primeiro dia buscamos criar uma alternativa melhor. Chegou o momento. Nosso novo modelo de cartão, sem a opção de rotativo, mais o contexto de Open Banking, que deve ser implantado no ano que vem, podem estabelecer um novo patamar de juros", diz a executiva.