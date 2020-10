Paulo Whitaker/Reuters O Nubank afirma que sua equipe de engenharia está tentando solucionar o problema

O app do Nubank passa por instabilidade na manhã desta quinta-feira, 15. Por meio de redes sociais como o Twitter, usuários relataram problemas com a plataforma da fintech, dizendo que não era possível acessar o aplicativo e carregar as informações na página inicial.

De acordo com o site Downdetector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, houve um pico de reclamações sobre o app do Nubank por volta das 9h45 (horário de Brasília), concentradas principalmente nas regiões Sudeste e Sul.

Procurado pelo Estadão, o Nubank afirmou: “Hoje pela manhã, parte da nossa base de clientes encontrou oscilações ao acessar nosso aplicativo. Nosso time de engenharia está trabalhando para solucionar o ocorrido o mais rápido possível”.

Olá @nubank o que está acontecendo contigo hoje? Ps: já atualizei o App, já troquei de internet, já fechei o App e esperei alguns minutos pra entrar novamente... e nada! pic.twitter.com/C2olWDuNa0 — Ana Micheletti (@michelettiana) October 15, 2020

No último sábado, 10, o Nubank também enfrentou instabilidade por conta do serviço de nuvem da Amazon, que afetou também outros bancos e games. Ao Estadão, a fintech disse que a falha desta quinta-feira não está relacionada a problemas no sistema da Amazon, e sim a uma oscilação nos serviços internos do Nubank.