Buscando ampliar a base de clientes, o Nubank anunciou na quinta-feira 23 que vai dar início aos testes de abertura de contas para adolescentes entre 12 e 17 anos. O serviço deverá ser autorizado pelos pais via aplicativo e será liberado, inicialmente, para uma pequena parcela de clientes que já possuem conta na fintech.

De acordo com o Nubank, a expectativa é que a novidade incentive os jovens a lidarem com seu próprio dinheiro de forma segura e transparente.

Nessa primeira versão, os jovens terão acesso a um cartão de débito com limite atrelado ao montante disponível na conta, além de funcionalidades como recarga de celular, Pix, transferências livres de tarifas, compras online no débito e saque em caixas eletrônicos de todo o país; outros serviços como o cartão de crédito, investimentos e empréstimos não estarão disponíveis.

As mães e pais que quiserem testar o serviço precisarão, primeiro, receber um convite do Nubank em seu aplicativo. Depois, deverão preencher os dados de registro do menor que terá acesso a conta e, posteriormente, poderão compartilhar opiniões com a companhia e contribuir com a melhora do produto.

A oferta deve ser expandida nos próximos meses para outros clientes e não irá gerar nenhuma tarifa adicional para os pais que cadastrarem seus filhos. A abertura da conta não poderá ser realizada diretamente pelo menor, por questões de segurança.