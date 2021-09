O Nubank anuncia nesta terça-feira, 14, o lançamento da função de débito automático para os clientes pessoas física e jurídica da plataforma. A novidade começa a ser disponibiliza de forma gradual a partir de hoje para os usuários.

O recurso de débito automático permite agendar pagamentos de contas recorrentes, como de luz, água, telefone e internet. O objetivo da automação é poupar tempo, sem que o usuário realize o mesmo processo de pagamento todo mês.

O Nubank afirma que os clientes poderão definir um valor máximo a ser pago naquele tipo de conta, de forma a impedir que cobranças indevidas com valores maiores que o usual. Ainda, caso não haja saldo disponível para o pagamento, o usuário será avisado com antecedência, para que adicione o dinheiro restante à conta. Nas situações em que o pagamento não é realizado, a fintech promete enviar notificações de aviso.

"Queremos dar aos clientes a oportunidade de ter uma experiência mais simples do que as oferecidas no mercado atualmente, com a confiança de que vamos avisá-los caso algo fuja do esperado", afirma a executiva Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, em nota.