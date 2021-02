O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 18, que vai adicionar uma nova modalidade de cartão de crédito para seus clientes. Inspirado em modelos americanos, o novo cartão vai permitir que usuários com problemas em obter linhas de crédito possam utilizar o serviço, semelhante a um cartão pré-pago.

A ideia do Nubank, que já conta com mais de 34 milhões de clientes, é compartilhar com o usuário a construção do crédito na startup. Na nova modalidade, o cliente poderá depositar um valor na sua conta do banco digital, que vai se transformar automaticamente no limite do cartão. O dinheiro fica retido com o banco, como garantia da fatura de crédito e, após o pagamento, o valor é renovado. Se o usuário não utilizar todo o limite depositado no cartão, o valor também pode ser resgatado no app a qualquer momento.

Paulo Whitaker/Reuters O cartão vai funcionar com o limite depositado por cada cliente em sua conta digital

Entre as ferramentas do cartão, estão o parcelamento de compras, assinaturas online e a garantia de ser aceito em estabelecimentos como um cartão de crédito comum. A fintech informou, em levantamento interno, que cerca de 20% de seus clientes nunca tiveram um cartão de crédito.

Segundo Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, o novo cartão vai possibilitar que usuários que não tenham linhas de crédito ou mesmo aqueles com o "nome sujo" nos órgãos de crédito possam utilizar a funcionalidade. Além disso, a fintech espera que esse recurso seja uma avaliação dos próprios clientes, e que o banco poderá oferecer a aprovação de crédito de um cartão tradicional conforme a assiduidade dos usuários.

"Queremos dar a chance desses clientes que não estão hoje totalmente inseridos no sistema financeiro de ter uma experiência de pagamento a prazo com menos risco de endividamento", explica Cristina. "Após algumas faturas e conhecendo mais dos hábitos de crédito deste cliente, conseguiremos oferecer limites de créditos pré-aprovados até que eles conquistem um valor que atenda suas necessidades."

Por enquanto, a novidade está disponível em uma versão beta, apenas para alguns usuários convidados, mas a intenção é que o novo cartão esteja disponível para todos os clientes do Nubank em breve. "Para muitos brasileiros, essa deve ser a primeira experiência com um produto nos moldes do cartão de crédito convencional, que permite compras em qualquer tipo de estabelecimento presencial ou online", afirma Cristina.