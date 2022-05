O Nubank anunciou nesta terça-feira, 10, que vai levar a integração do banco à carteira digital da Samsung a partir dessa semana. A função, que já existe para aparelhos da Apple, chega na Samsung Pay com disponibilidade para todos os usuários do banco roxinho.

Com isso, usuários de aparelhos da gigante coreana poderão cadastrar o cartão Nubank direto na Samsung Pay, solução de pagamentos instantâneos e por aproximação. A ferramenta vai permitir que seja possível apenas aproximar o celular de maquininhas de pagamento e realizar a compra no crédito ou débito, sem a exigência de um cartão físico por perto. Também será possível cadastrar os relógios inteligentes da marca para o pagamento sem contato.

Divulgação/Nubank Nubank é conhecido pelo cartão de crédito, batizado de 'roxinho'

“O pagamento por aproximação é uma facilidade cada vez mais presente na vida dos consumidores brasileiros. A Samsung foi pioneira na implementação dessa tecnologia por meio de dispositivos móveis no Brasil e estamos muito felizes em poder agora contar com o Nubank como parceiro“, explica Bruno Costa, diretor de Serviços e Inovações para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

Ainda, o Nubank espera que o lançamento da função seja um hit, agora que usuários do banco já estão acostumados com o conceito de pagamento por aproximação. O banco ressalta que o movimento com a Samsung teve um empurrãozinho poderoso de Anitta, conselheira do Nubank e embaixadora da Samsung no Brasil.

A cantora é parte da campanha que o banco espera fazer junto à Samsung para divulgar a chegada do Nubank na carteira digital da empresa coreana.

O movimento do Nubank é uma resposta tanto aos pedidos de clientes quanto ao movimento iniciado com a carteira digital da Apple, em agosto de 2021. Concorrentes do Nubank, como o Inter, Banco do Brasil e Bradesco — além dos digitais C6 Bank e Neon — já tem o recurso de pagamento por aproximação em carteiras de algumas fabricantes, e a startup viu a necessidade de acompanhar o mercado nesse sentido.

Como ativar Samsung Pay no Nubank

Para ativar o Samsung Pay no Nubank, é preciso ter um celular da marca e a atualização mais recente do aplicativo do banco.

Em seguida, o usuário deve abrir o aplicativo do Nubank, ir na tela "Meus Cartões" e escolher o cartão que será utilizado no pagamento por aproximação.

Depois, basta clicar em “Configurar” e “Adicionar ao Samsung Pay”, de onde será direcionado para o aplicativo — aqui, será necessário inserir a senha de quatro dígitos do aplicativo. O usuário também precisará confirmar a forma de verificação do cartão.