O Nubank anunciou nesta terça-feira, 1, o lançamento de um serviço de seguro para celular, que inclui prejuízos como furto e roubo, além de cobertura internacional. Os valores dos planos vão variar conforme o modelo e a modalidade escolhida pelos clientes e a opção de contratar o seguro vai chegar gradualmente aos usuários.

Chamado de Nubank Celular Seguro, o serviço é um complemento à área de seguros da fintech e vai ser oferecido em parceria com a Chubb, seguradora americana que também atua com a fintech nos planos de seguro de vida. A contratação, assim como outros serviços do banco digital, poderá ser feita pelo app.

“Além de toda a dor de cabeça que um dano, furto ou roubo pode causar, o telefone celular se tornou uma peça-chave para a conexão com pessoas e até em gerenciamentos importantes, como as nossas finanças. Ao se deparar com situações desagradáveis como essa, em vez de se tornarem uma despesa inesperada de um dinheiro que poderia ser usado para outro sonho ou objetivo, queremos ajudar a solucioná-las sem maiores frustrações com o Nubank Celular Seguro”, afirmou Livia Chanes, vice-presidente de produtos do Nubank, em um comunicado.

Entre as opções de cobertura, a empresa oferece assinaturas para roubo, furto, danos físicos nos celulares e a opção de contratar um serviço internacional, para proteger o aparelho também durante viagens ao exterior. Nos valores, a empresa não divulgou um rol de preços, mas informou que características como modelo do aparelho, tipo de cobertura e franquia irão afetar no valor final do serviço.

Segundo o Nubank, a opção para contratar o seguro vai começar a aparecer para os clientes a partir desta terça, e será incluída em todos os apps gradualmente — para os apressados, a fintech disponibilizou uma lista de espera, em que os usuários podem se cadastrar para receber atualizações sobre a chegada do serviço.

“Estamos elaborando um seguro de celular realmente completo e que cubra situações reais que nossos clientes estão expostos no dia a dia, inclusive se ocorrerem fora do país. Queremos que eles se sintam tranquilos ao utilizar seus aparelhos em qualquer lugar, sabendo que terão suporte rápido e com a qualidade Nubank, sem burocracias”, completa Livia.