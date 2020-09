O presidente executivo do Nubank, David Vélez, afirmou na última sexta-feira, 11, que a fintech ainda não tem planos de oferecer aos clientes do México a possibilidade de ter uma conta de pagamento no aplicativo. Por enquanto, o foco é no cartão de crédito, único produto já lançado pela instituição no mercado mexicano e que conta com uma fila de espera de 150 mil pessoas.

O México, onde o Nubank começou a atuar no início deste ano, foi o primeiro país que a fintech brasileira decidiu explorar no exterior, em razão das similaridades que tem com o mercado brasileiro, como o alto índice de pessoas que não têm conta em banco.

Reuters/Amanda Perobelli David Vélez, presidente executivo do Nubank

"Estamos muito bem no México e estamos melhores do que nossa expectativa. O começo é parecido com o Brasil, onde também tivemos, no início, uma demanda maior que a nossa capacidade de atendimento. E estamos vendo sinais positivos, como também vimos no Brasil, com um crescimento viral, boca a boca, com clientes falando de nós nas redes sociais e sem investimento em marketing", disse Vélez ao Broadcast/Estadão.

Segundo ele, no México, o Nubank seguirá focado "por um bom tempo" no cartão de crédito. "É um produto muito difícil, que precisa de tempo, pois o risco de crédito é muito grande, o risco de fraude é muito grande, como aqui no Brasil. E muitos dos nossos modelos usados no Brasil vão nos ajudar a acelerar o crescimento no México", disse.

Outro país onde o Nubank pretende avançar é a Argentina. Lá, contudo, a crise econômica impede a fintech de lançar produtos no momento, de acordo com Vélez. Já há uma equipe trabalhando em solo argentino, mas, por enquanto, eles estão dedicados ajudar os times do Brasil e do México.

No Brasil, o Nubank tem 30 milhões de clientes, com produtos como cartão de crédito e conta corrente, a nuconta. A fintech decidiu também entrar no segmento de plataformas digitais de investimentos, ao anunciar nesta sexta-feira a aquisição da Easynvest, corretora líder nesse segmento. O Nubank não informa quantos clientes tem no México.