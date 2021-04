O Nubank começa a testar nesta terça-feira, 6, uma nova função no aplicativo que permite parcelar compras específicas depois de o usuário, no ato do pagamento, ter escolhido pagar tudo de uma única vez. A novidade já estava em testes para os usuários mexicanos da plataforma e começa a ser implementada no Brasil.

O recurso basicamente permite que o consumidor, depois de ver que a fatura do cartão de crédito veio 'pesada' para o bolso, pegue uma compra específica e divida o valor para os meses seguintes. De acordo com a fintech, uma compra pode ser parcelada em até 12 vezes e, nessa modalidade, os juros oferecidos são mais baixos do que a média do crédito rotativo do mercado. O valor mínimo é de R$ 20.

A função está disponível na fatura do cartão do consumidor, que deve procurar pela opção "Parcelar a Compra" e aceitar as condições de financiamento propostas pela fintech.

Paulo Whitaker/Reuters Função de parcelamentos de compras específicas do Nubank permite que cliente reavalie possibilidades de pagamento

O teste compõe o que o Nubank chama de "Reinventando o Cartão de Crédito", projeto criado em 2019 para "acabar" com os juros rotativos do cartão de crédito ao propor financiamentos mais baratos. "Estudos da fintech apontam que os clientes tradicionalmente optam pelo rotativo por não perceberem que estão contratando um produto que nem sempre é a melhor opção", diz a empresa em nota.