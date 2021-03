O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 15, que o banco digital já tem mais de 35 milhões de clientes no Brasil, crescimento de 50% ante março de 2020, quando havia 23 milhões de usuários no serviço.

A fintech estima que, atualmente, 21 milhões de clientes possuem cartão de crédito e 32,5 milhões de pessoas estão cadastradas na conta digital da plataforma. No total, os depósitos no banco somaram R$ 29,6 bilhões em depósitos, o dobro do que foi observado em relação a 2019. Segundo o banco, o Nubank está presente em todos os municípios brasileiros.

Paulo Whitaker/Reuters Nubank é a maior startup do Brasil, avaliado em US$ 25 bilhões

No final de janeiro deste ano, o Nubank recebeu um aporte de US$ 400 milhões, o que levou a fintech a ser avaliada em US$ 25 bilhões, tornando-se a startup mais bem avaliada no Brasil. Esse investimento pode ser a última captação do banco: o Broadcast/Estadão apurou que a empresa começou a dar os primeiros passos para realizar a tão aguardada oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com expectativa de listar suas ações nos Estados Unidos.