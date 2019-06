Paulo Whitaker/Reuters O Nubank tem cerca de 8,5 milhões de clientes no Brasil

A fintech Nubank anunciou nesta quarta-feira, 12, abertura de operação na Argentina. A empresa pretende atingir um público de 16 milhões de argentinos que não possuem acesso ao sistema bancário tradicional.

O anúncio ocorre menos de dois meses depois que a companhia anunciou sua entrada no México, sua primeira expansão internacional. A filial argentina foi aberta sob a marca “Nu”, a mesma usada para o México.

"O Nubank iniciou uma revolução financeira há seis anos e mudou para sempre a indústria no Brasil, ampliando a concorrência e oferecendo melhores serviços para milhões de consumidores. Entramos no México recentemente e agora estamos dando o próximo passo para levar nossa revolução também para a Argentina," disse David Vélez, fundador do Nubank, em comunidado à imprensa.

Até o momento, o Nubank já arrecadou cerca de US$ 420 milhões em sete rodadas de investimento com grandes fundos como Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, QED, Founders Fund, DST Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital e Tencent. E esse valor deve aumentar: na semana passada, uma fonte familiarizada com o assunto disse à agência de notícias Reuters que a fintech está negociando receber um aporte liderado pelo grupo japonês SoftBank.

O Nubank tem no Brasil cerca de 8,5 milhões de clientes e mais de 9 milhões na América Latina.