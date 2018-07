Nubank Conta-corrente do Nubank chega sem cartão de débito e sem pagamento de boleto

Atualizada em 24/10/2017 às 16h14 com detalhamentos sobre os rendimentos dos valores depositados na NuConta

A startup brasileira Nubank, que oferece um cartão de crédito controlado por aplicativo, anunciou nesta terça-feira, 24, que vai começar a oferecer uma conta corrente nos próximos meses, conforme adiantado pelo Estado em agosto. Ao contrário do cartão de crédito, a NuConta não dependerá de análise de crédito o que permitirá que qualquer brasileiro abra uma conta. O novo serviço entrará em período de testes nas próximas semanas e, gradativamente, será liberado primeiro para os 2,5 milhões do cartão de crédito Nubank. Depois, novos clientes poderão se cadastrar. A expectativa é a de que o novo serviço fique disponível para qualquer interessado a partir do primeiro trimestre de 2018.

Por ora, os "correntistas" do Nubank poderão fazer transferências de dinheiro entre NuContas e também para outros bancos, sem pagar taxas. O valor que o usuário transferir para sua NuConta - não será possível fazer depósitos em dinheiro - também será aplicado em títulos do Tesouro Direto, com rendimentos diários, em taxa indexada pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Segundo a empresa, o rendimento é próximo ao da taxa Selic e superior ao da poupança. O usuário poderá ver, em um gráfico, uma projeção do valor que terá ao longo do ano, se manter o dinheiro na conta.

Há diversas limitações, porém. Quem abrir sua conta no Nubank agora, não terá cartão de débito. Por conta disso, não será possível fazer pagamentos a estabelecimentos comerciais usando os recursos depositados na conta, a menos que o comerciante também tenha uma conta no Nubank - nesse caso, será necessário fazer uma transferência. Segundo David Vélez, cofundador e presidente executivo do Nubank, o futuro do dinheiro será digital e as pessoas não vão usar mais cartões. "Mas, se percebermos nos primeiros meses que isso é muito importante para nossos clientes, vamos lançar", afirma.

A princípio, a conta corrente não permitirá saques e depósitos em dinheiro, uma vez que não há convênios entre o Nubank e redes de caixas eletrônicos. A empresa diz que o pagamento de boletos, uma das funções principais de uma conta-corrente, será disponibilizado aos clientes ao longo dos próximos meses. Por ora, é possível apenas pagar a fatura do cartão de crédito Nubank por meio da NuConta. O programa de benefícios do Nubank, chamado Rewards, não será integrado com a NuConta, por enquanto.

"Quando pensamos em criar uma conta, começamos com uma página em branco", disse Vélez, durante a apresentação do novo serviço na sede do Nubank, em São Paulo. "Imaginamos como seria uma conta inventada para os dias de hoje, sem toda a burocracia e tarifas abusivas." O evento realizado pela empresa nesta terça-feira pela manhã teve fila com dezenas de clientes do cartão de crédito, que foram até a sede participar da apresentação. Só alguns, porém, conseguiram entrar no prédio. Os outros assistiram a apresentação em um telão instalado em frente ao prédio.

Segundo a empresa, a NuConta não vai gerar lucro para o Nubank. A empresa pretende ganhar o suficiente para cobrir custos operacionais do serviço. Na prática, o Nubank vai investir o dinheiro dos clientes em títulos do Tesouro Direto Selic, que apresenta rendimentos baseados na taxa básica de juros da economia, que está em 8,25% ao ano, de acordo com o Banco Central. O valor dos rendimentos, porém, será repassado pelo Nubank aos clientes em uma taxa equivalente a 99% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que atualmente está em 8,14% ao ano. A diferença entre as duas taxas será referente ao valor usado pelo Nubank para pagar os custos operacionais da conta corrente.

Rapidez. Um dos trunfos do Nubank com a nova conta corrente é a rapidez. Quando o recurso ficar disponível aos atuais clientes do cartão roxo, bastará tocar sobre o botão "Abrir conta" e, em poucos segundos, o usuário verá na tela os dados de sua conta corrente. A senha será a mesma usada para fazer compras com o cartão de crédito. Para quem não é usuário do cartão, o usuário seguirá o mesmo processo de cadastro do cartão de crédito, enviado sua própria foto e cópia de alguns de seus documentos por meio do próprio aplicativo. Como a conta-corrente não depende de análise de crédito, os dados da conta serão exibidos logo após o cadastro.

"Muitas pessoas no Brasil tem Facebook e YouTube, mas não têm conta bancária", disse Vélez, durante o evento. "Acreditamos que uma revolução só acontece se qualquer pessoa puder participar." Segundo o executivo, atualmente 60 milhões de brasileiros são desbancarizados, ou seja, não possuem acesso a nenhum tipo de serviço bancário, devido às restrições impostas pelo modelo de negócio dos grandes bancos.

Para fazer uma transferência bancária para outro correntista do Nubank, o usuário vai usar seu aplicativo para escanear um código de barras QR exibido no aplicativo do destinatário do dinheiro. O aplicativo terá acesso às informações de conta e o valor será transferido em tempo real. No caso de transferências para outros bancos, as transações seguem os prazos definidos pelo Banco Central, mas o Nubank não vai cobrar taxas em transações como DOC e TED.