O ecossistema brasileiro de startups cresce a todo vapor, apesar da crise. De acordo com novo levantamento da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), o número de empresas em estágio inicial no Brasil chegou a 4.151 ao final de dezembro de 2015, um crescimento de 18,5% em apenas seis meses.

A ABStartups é uma entidade sem fins lucrativos que promove o ecossistema brasileiro de startups desde 2011. De acordo com o StartupBase, banco de dados da associação, São Paulo lidera, com folga, da lista de Estados com o maior número de empreendimentos. Somente em dezembro de 2015, o número de startups paulistas cadastradas passou de 1,2 mil.

O Estado ultrapassou a marca de 1 mil startups em agosto de 2015. Segundo a entidade, São Paulo agrega os principais fatores para o desenvolvimento de um ecossistema de startups, como alcance de mercado, concentração de capital e investidores.

Em segundo lugar no ranking divulgado está o Estado de Minas Gerais, com 356 startups cadastradas no mesmo período. O Estado do Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar, com 335 empresas.

Segmentos. Entre os mercados mais explorados pelas startups brasileiras, os aplicativos aparecem no topo da lista, com 216 empreendimentos. Em segundo lugar está o segmento de educação, que é seguido pelas áreas de mídia, comércio eletrônico, além de entretenimento.

A maioria das empresas, segundo a ABStartups, aposta em oferecer produtos e serviços para outras empresas, no modelo de negócios conhecido como B2B. Cerca de 860 startups foram criadas com este propósito ao longo do último mês de 2015.

Há um número expressivo de empresas que também apostam no modelo de assinatura: desenvolvedores de software, por exemplo, abandonam o tradicional modelo de licenças para cobrar uma mensalidade que permite que as pessoas utilizem o serviço e recebam continuamente atualizações que incluem novos recursos e correções de segurança.