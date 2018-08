Leia mais Leia mais textos de Camila Farani:

Economia aquecida, milhões de novos usuários, mercado consumidor ávido por novidades e uma capacidade crescente de nutrir startups bilionárias de interesse global. À primeira vista, a descrição caberia para países como Israel ou Estados Unidos, mas falo da China. Em um movimento improvável até anos atrás – quando sua principal imagem era sinônimo de produtos baratos e de baixa qualidade –, o mercado chinês nunca esteve tão aquecido para investimentos. E isso acontece por múltiplos fatores.

O primeiro e mais óbvio é o tamanho do mercado. Hoje são mais de 1,3 bilhão de pessoas que vivem um fenômeno socioeconômico com avanço na industrialização, melhores índices educacionais e aumento da renda familiar média, podendo a checar a US$ 8 mil em 2020, segundo dados da consultoria McKinsey. Esse mercado torna-se ainda mais interessante graças à imensa população conectada, que tem inúmeros meios de pagamento à sua disposição. De 2010 para cá, os usuários de internet móvel no país mais que dobraram – de 300 milhões para 772 milhões. Foi um movimento embalado por smartphones baratos e planos de dados acessíveis, diz a consultoria CB Insights.

Essa democratização do acesso – ainda que focado em serviços locais, já que a internet chinesa permanece fechada – permitiu não só a inclusão digital, mas também inclusão econômica para milhões de chineses. Fintechs vieram substituir a lacuna deixada por bancos durante décadas. Nasceram aí empresas como a Ant Financial, braço de serviços financeiros e pagamentos do grupo Alibaba. É hoje a mais valiosa do mundo no setor, avaliada em US$ 150 bilhões. Há ainda o WeChat, da Tencent, usado por 1 bilhão de pessoas todo mês.

O terceiro fator que faz da China um mercado tão atraente é o apetite da população por novidades. Com os smartphones e os apps de pagamento, os chineses começam a consumir mais “experiências”, o que dá vazão a novos serviços e produtos em escala. Um exemplo é a Luckin Coffee, rede de cafeterias já avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Quem chega em uma de suas mais de 500 lojas deve baixar um aplicativo para pedir o café e pagar. Quem opta pelo delivery tem processo similar – mas pode acompanhar como o café é feito por vídeo, recebendo-o em sua porta em até 18 minutos.

Hoje, segundo a CB Insights, há mais de 70 unicórnios (startups avaliadas acima de US$ 1 bilhão) na China. Algumas chegam a ter avaliação até 40% maior do que seus pares americanos, justamente pelas condições únicas de seu mercado. Por outro lado, estabelecer uma presença estrangeira na China não é nada fácil. Até o momento, as perspectivas de ganho têm feito as apostas em território chinês se sobressaírem às dificuldades. É aguardar para ver.

*É investidora anjo e presidente da boutique de investimentos G2 Capital.