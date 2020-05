Na quarentena, em uma das inúmeras videoconferências diárias que fiz, conversei com um amigo, empresário e publicitário. Ele dizia que a produtividade de sua agência havia subido na pandemia. Confessou que até praticava um pouco de home office antes da crise, mas de forma tímida, pois tinha muitos preconceitos com o modelo. Talvez a necessidade de controle o fazia resistir a uma adoção mais radical do modelo remoto, agora forçado pela quarentena. Para sua surpresa, a equipe vem rendendo mais. “Quando a crise passar, não vamos voltar para o escritório”, dizia ele, falando das vantagens de custo, do aumento da qualidade de vida e da flexibilidade. “Tenho ótimos profissionais com familiares no exterior, agora eles poderão trabalhar de lá”, comemorava.

No dia seguinte, foi a vez da escola do meu filho de 7 anos inaugurar a sala de aula virtual. Pais aflitos no grupo do WhatsApp se perguntavam como tudo ia acontecer. Muitos fariam uma videoconferência com múltiplos participantes pela primeira vez na vida e tentavam se familiarizar com as ferramentas.

Reuters/Janis Laizans Estar presente passará a ser uma opção, não obrigação.

Ali eu notei a profundidade do momento. Uma adoção em massa de tecnologia, sem precedentes. Crises como essa tem um poder enorme de modificar hábitos e criar novos formatos de vida em sociedade. O modelo dos escritórios compartilhados, por exemplo, surgiu como resposta à crise de 2008, quando empresas buscavam novos formatos para economizar custos. Desta vez, a pandemia do coronavírus está antecipando em vários anos muitas tendências sobre o futuro do trabalho.

Quando tudo passar, o “novo normal” deverá assimilar o trabalho remoto no dia a dia dos profissionais em escritórios. Estar presente passará a ser uma opção, não obrigação. As pessoas poderão trabalhar não só de casa, mas também de escritórios descentralizados perto de casa, com mais estrutura e mais conveniência. Empresas como a agência de publicidade do meu amigo poderão assinar serviços de coworking distribuídos pelo mundo. Se por um lado, os escritórios compartilhados agora sofrem com a falta de demanda durante o isolamento social, acredito que no futuro próximo voltarão mais fortes, com esse movimento de descentralização.

Já na educação, as escolas têm sido forçadas a incorporarem o digital na marra. Alguns impactos devem permanecer após a crise. Ferramentas de comunicação digital entre aluno, pais e escola, conteúdo digital para aprendizagem e reforço escolar e até encontros virtuais podem permanecer.

O futuro do trabalho foi antecipado em cinco anos pela pandemia. Para as startups e empresas de tecnologia que vêm criando soluções para esse futuro, o cenário é positivo. O momento é de entender transformações e se preparar para um novo normal onde nosso trabalho será ainda mais digitalizado.

ESPECIALISTA EM EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA, JÁ APOIOU MAIS DE 10 MIL STARTUPS NO BRASIL E É SÓCIO DA 10K.DIGITAL