Potencial. Para Archibong, Brasil virou celeiro de startups

O americano Ime Archibong representa os olhos do Facebook no mundo exterior: ele busca startups com potencial e tenta ajudá-las a crescer. Em visita ao Brasil para palestrar na Campus Party, o executivo falou com o Estado sobre a importância das startups para o Facebook e o ecossistema brasileiro de startups.

Qual a importância das startups para o Facebook?

Temos como missão construir ferramentas para tornar o mundo mais aberto e conectado. Sempre fomos uma companhia orientada a parcerias. Sabemos que não vamos conseguir construir todos os recursos que os usuários querem sozinhos, por isso consideramos os desenvolvedores tão importantes. Eles nos ajudam a cumprir nossa missão.

Como o Facebook ajuda as startups a crescer?

Nosso programa de incentivo a startups mais conhecido é o FBStart. Com ele identificamos startups de alto potencial e oferecemos mentoria, serviços e licenças. Queremos tirar a dor de cabeça do empreendedor para que ele possa se dedicar ao desenvolvimento de aplicações. No Brasil, que é o quarto maior país dentro do FBStart, já ajudamos mais de 300 startups com o equivalente a US$ 12 milhões.

Como estão as startups brasileiras em relação a outros países?

O ecossistema brasileiro de startups vai triplicar até 2017 e precisamos aprender com esses empreendedores. Estive em 28 países em 2015 e posso dizer que o Brasil está alinhado com o Vale do Silício. Os brasileiros já têm a mesma maturidade e são inovadores como eles. Se a qualidade se mantiver, o potencial do Brasil é ilimitado.