Depois de 20 meses de pandemia, se você ainda está lutando pelo seu negócio, acredite: não adianta mais apenas sobreviver. O momento é de acelerar e a minha dica número um é: você precisa conhecer o consumidor que está emergindo deste cenário da covid-19.

Você sabia, por exemplo, que os compradores estão mais reflexivos? O percentual de pessoas que adquire algo por impulso está em retração, como aponta o estudo Tendências Globais de Consumo em 2021, realizado pelo Euromonitor International em 40 países.

Qual a explicação para isso? A experiência dolorosa da pandemia fez com que muitas pessoas passassem a questionar o ato de comprar, especialmente itens considerados supérfluos. Além disso, 15% da população global ouvida relatou que prioriza a autenticidade e questões ambientais. Seu negócio está preparado para isso?

Diego Ubilla Live commerce cresce e promete ser um canal para se diferenciar na Black Friday

Em sua pesquisa Global Consumer Insights Pulse Survey 2021 realizada nos cinco continentes sobre o pós-pandemia, a consultoria PwC reforça essa visão. O consumidor valoriza cada vez mais aspectos de sustentabilidade: 55% compram propositalmente de empresas que demonstram intenção de proteger o planeta e 54% optam por produtos com embalagens sustentáveis.

Outra tendência que temos visto nos últimos anos: o phygital veio para ficar. As pessoas estão em todos os lugares. Portanto, a loja física não vai desaparecer, mas precisará oferecer experiência imersiva, com atendimento automatizado, caixas self-service, entre outras possibilidades.

Não é por acaso que ferramentas como o live commerce, modalidade na qual as pessoas compram produtos durante as transmissões, cresce e promete ser um canal para se diferenciar na Black Friday. Este recurso explodiu no mercado chinês. Em 2020 foram realizadas, em média, 50 mil transmissões ao vivo por dia, com mais de 50 bilhões de visualizações e movimentando mais de 1 trilhão de iuanes, segundo a KPMG e a Ali Research.

Existem três dimensões muito importantes para o seu negócio avançar: foco no cliente, desenvolvimento pessoal e profissional e conexões. Nunca foi tão importante colocar o cliente no centro do negócio e observar suas necessidades.

O desenvolvimento profissional/pessoal exige um aprendizado constante, essencial para um líder de negócios. Então, reserve tempo para leitura e busque novas referências de produtos e processos. As conexões estão em todas as pontas – com os clientes, fornecedores e até concorrentes. Observe modelos de negócios que deram certo.

Nem toda empresa precisa ser uma startup, ou seja, nascer preparada para escalar, crescer exponencialmente. Mas é preciso ser digital. Disso não dá para escapar, sob pena de ficar pelo caminho.