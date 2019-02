Leia mais Leia mais textos da coluna de Maurício Benvenutti

O Uber mudou uma indústria, não é? Porém, o impacto que ele causou não se compara ao tamanho das futuras transformações que estão por vir. Há inovações em todas as áreas. Muitas em andamento, outras nem tanto. Mas todas indicam um caminho sem precedentes pela frente.

A tecnologia desafia o que é normal e potencializa a capacidade humana. Máquinas pensantes deixaram de ser promessa e viraram realidade. Computadores que aprendem, analisam e decidem já fazem parte do presente. Para se ter ideia, há quase 120 milhões de assistentes virtuais Alexa e Google Home nas casas americanas. Donald Trump recém anunciou uma iniciativa para impulsionar o uso de inteligência artificial dentro do governo, em empresas e em escolas. Em 2017, o então presidente do Deutsche Bank, uma das maiores instituições financeiras do mundo, falou: “Em nosso banco, temos pessoas trabalhando como robôs. Amanhã, teremos robôs se comportando como pessoas. Não importa se nós, enquanto instituição, participaremos dessas mudanças. Elas vão ocorrer.”

Por conta disso, os atuais avanços motivam uma pergunta: conseguiremos nos adaptar a esse novo cenário? No passado, a invenção do trator e de outras máquinas automatizou o trabalho nas fazendas e forçou milhares de indivíduos a buscarem outras formas de sustento. Naquela época, se você perguntasse a um desses fazendeiros, expulsos das suas terras, o que eles achavam disso, muitos diriam: “vivemos uma tempestade, é o fim, tudo acabou.” A tecnologia havia tirado deles a única coisa que eles sabiam fazer na vida e não havia clareza em relação ao que ia acontecer.

A evolução exigiu novas competências. As pessoas, por sua vez, se reinventaram, evoluíram e desenvolveram habilidades diferentes. Indústrias inteiras foram criadas, empregos que não existiam passaram a existir e o mercado de trabalho foi completamente remodelado.

A situação atual é bem parecida. Hoje, ao tomar conhecimento de inovações que desafiam suas vidas, muitos reclamam, rejeitam e buscam manter as coisas como estão. Infelizmente, isso não leva a nada. Como a maioria das mudanças são inevitáveis, quem tiver essa atitude se tornará obsoleto.

Para estar na vanguarda de uma carreira, é preciso aceitar que o mundo muda e se preparar para isso. A vida moderna requer experiências profissionais distintas. Ser capaz de aprender, desaprender e reaprender é um dos mais importantes hábitos contemporâneos. Quem apresentar esse comportamento construirá a próxima geração de oportunidades, negócios e indústrias. O fundamental para evitar o pensamento pequeno, limitado e defasado pelos avanços tecnológicos é ver potencial e possibilidade onde a grande maioria só enxerga pessimismo e desconfiança.

*É SÓCIO DA PLATAFORMA PARA STARTUPS STARTSE