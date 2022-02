A startup Omie vai reforçar o time em 2022 para se tornar o próximo unicórnio brasileiro, nome dado às empresas com valor de mercado de ao menos US$ 1 bilhão. Com o caixa fortalecido pelo aporte de R$ 580 milhões liderado pelo Softbank em 2021, a fornecedora de serviços financeiros e de gestão para pequenas e médias empresas (PMEs) planeja criar mais de 1,5 mil vagas até dezembro.

A Omie é um dos 22 potenciais unicórnios brasileiros, segundo estudo produzido pela Distrito e divulgado com exclusividade ao Estadão/Broadcast neste mês. Um dos fatores levados em consideração na análise é o crescimento da equipe. Se a meta de abertura de vagas para este ano se confirmar, a startup irá dobrar o quadro de funcionários pelo segundo ano consecutivo.

Além do cheque robusto recebido pelo Softbank, a recuperação das PMEs, principais clientes da Omie, também impulsionam a onda de contratações, segundo o chefe de recursos humanos da empresa, Luiz Massad. “Estamos otimistas com o avanço da vacinação, demanda por digitalização e retomada econômica. É hora de crescer para atender esse mercado muito amplo de PMES.”

Daniel Teixeira/Estadão Marcelo Lombardo, fundador e presidente executivo da Omie

Diante desse cenário, a Omie espera saltar de 100 franquias para 250 em 2022. Cada unidade contém cerca de cinco funcionários. “Levando em consideração essa conta, o número de vagas pode ser ainda maior do que previsto inicialmente”, explica Massad.

Cerca de 60% das posições são voltadas para a área comercial e 40% para a de tecnologia, distribuídas por todo o Brasil. A maior concentração ocorre no Sudeste e Sul, com oportunidades também em Fortaleza e na região metropolitana de Salvador. Os planos incluem ainda outros Estados do Nordeste sem franquias e também o Centro-Oeste.

A Omie avalia ainda ser cedo para se aprofundar quando o assunto é a expansão de receita para chegar ao valuation de US$ 1 bilhão. Mas vê “o crescimento exponencial como um movimento natural para esse processo” de se juntar aos unicórnios brasileiros.