"No cenário otimista teremos normalidade em dois ou três anos. No cenário pessimista, sem resposta coordenada de países e organizações, haverá desastre no hemisfério sul e uma segunda onda no hemisfério norte, de consequências econômicas terríveis, e uma depressão global de cinco a sete anos”. As palavras são do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, há poucos dias. Uma maior fragmentação global talvez já seja mais provável do que outra depressão, mas Guterres enxerga o mundo do topo.

Fabio Motta/ Estadão Entre o pessimismo e o otimismo, melhor ficar com o realismo esperançoso, como diria Ariano Suassuna

Talvez ele não veja, de lá, estratégias que poderiam evitar uma grande depressão e compensar a fragmentação oriunda do descompasso entre o que instituições como a ONU deveriam fazer e o que, com poucos recursos, conseguem fazer. Há sinais claros de que, sem um plano de recuperação global, haverá estagnação da demanda e o aumento de desigualdade que já é inaceitável em muitas regiões, levando a conflitos sociais ainda mais graves.

A América Latina pode ter uma reedição da década de 1930. A mais nova previsão do FMI para a economia global aponta para um cenário muito ruim. O PIB do Brasil deve cair 9,1% este ano. Estagnado há uma década, o poder de compra do Brasil se distancia da China e do Chile, ficando atrás de Iraque e Botsuana, segundo o FMI. Não é uma situação confortável e impressiona que seja aceitável, já que não se vê movimentação para mudar as coisas.

O Brasil está numa armadilha em que se meteu a partir de uma não-estratégia de baixa qualidade da educação, baixíssimo investimento em ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. O sistema operacional da nação, com leis, a burocracia e insegurança jurídica, é complicado e mantém uma economia de baixa produtividade em quase tudo, sustentada por commodities. Países dependentes de commodities se dão mal em pandemias: exportações e recursos públicos caem, enquanto gastos sobem. Mas não se deve dar tudo por perdido. Ariano Suassuna dizia que o otimista é um tolo, porque acha que tudo vai dar certo, mesmo que ele não faça nada. O pessimista é um chato, porque entende que tudo vai dar errado, mesmo que se dedique muito. Bom é ser um realista esperançoso, que entende o problema e luta para resolvê-lo assim que for possível.

Os problemas que enfrentamos são transponíveis, até porque a covid-19 e seus efeitos os explicitaram. É possível mudar nossa educação. É possível simplificar o País, diminuir incertezas, preparar as pessoas e elevar a performance. Para dar o salto precisamos entender que não entramos na armadilha por “culpa” de geografia, cultura ou ignorância. São nossas instituições e incentivos, que podem e devem ser mudados, aproveitando a maior crise atual. Ou viver como tolos ou chatos por mais algumas décadas ou séculos.

É PROFESSOR EXTRAORDINÁRIO DA CESAR.SCHOOL, FUNDADOR E PRESIDENTE DO CONSELHO DO PORTO DIGITAL E CHIEF SCIENTIST NA TDS.COMPANY