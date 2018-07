Reuters

A internet será invisível e onipresente em no máximo dez anos, com sistemas nanotecnológicos espalhados por todas as partes, apesar de a expansão aumentar os riscos de seu “lado obscuro”, alertou nesta segunda-feira o engenheiro americano Leonard Kleinrock, um dos criadores da rede mundial de computadores.

Responsável pela primeira conexão de dados da internet, Kleinrock disse hoje em Madri que a rede estará em todos os lugares em breve, porque a informática evolui muito rápido e desenvolve equipamentos cada vez mais inteligentes e sensores cada vez mais baratos.

O professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) receberá amanhã o Prêmio Fundação BBVA Fronteiras do Conhecimento, com o qual foi agraciado na categoria Tecnologias da Informação e Comunicação.

Sua ideia de fragmentar as mensagens e usar todos os canais disponíveis para enviar os pacotes de dados resultantes foi um sucesso para ordenar o tráfico de informação na internet.

Kleinrock, responsável do desenvolvimento da chamada teoria das filas aplicada à comutação de pacotes de dados, afirmou que em breve haverá sensores instalados em paredes, unhas, carros e ruas.

Esses equipamentos serão acompanhados de “ativadores, microfones, alto-falantes, telas, processamento lógico e memória”, capaz de enviar alertas de acordo com padrões e gostos dos usuários.

Por enquanto, Kleinrock acredita que o principal obstáculo para esse cenário inovador são as baterias, que se esgotam muito rápido.

Além disso, para o engenheiro seriam necessários mais avanços nas interconexões do usuário, descartando o uso de teclados e uma série de aplicativos. Os sistemas deveriam ser “mais inteligentes” manuseados a partir de gestos, movimentos e tato.

Essa nova relação com a internet ainda é “incipiente”, na avaliação do criador, apesar de o caminho estar sendo aberto. Em breve, Kleinrock acha que esse avanço transformará as interações em virtuais em algo como a eletricidade, com o qual as pessoas convivem sem se dar conta.

“A internet será como um sistema nervoso mundial onipresente com todos conectados”, resumiu.

Apesar de destacar a evolução, o engenheiro vê com preocupação o “lado escuro da internet” e disse que uma rede “que não obedece nem é sempre confiável”. Além disso, mais criminosos passarão a usar a ferramentas para praticar crimes a partir de seu crescimento, indicou.

“Como será esse processo de maturidade da internet: se converterá em um adulto responsável ou em um delinquente?”, questionou o especialista, destacando que quando a rede foi concebida não se previa que seria usada para “fazer o mau”.

Depois surgiram problemas. Vírus, “spam” e, posteriormente, coisas muito piores, como a pornografia, redes de crime organizado e ciberterrorismo.

Kleinrock indicou que a internet poderia ter sido projetada com maior segurança desde o início, mas já é tarde para implementar sistemas de autenticação de usuários, contra roubo de identidade e arquivos.

“Nunca imaginamos que poderia se transformar em um entorno tão perigoso. Agora estamos entre a cruz e a espada para garantir a segurança global sem fracionar a rede”, indicou.

Soluções como a encriptação homomórfica das comunicações, que consiste em encriptar os dados transmitidos e os programas que os processam para que as mensagens não sejam identificadas em caso de sabotagem.

Outra opção de segurança, mas que não agrada Kleinrock, seria o estabelecimento de redes individuais dependentes de distintas entidades. Porém, há o risco de segregar a internet como rede global, um dos fatos responsáveis pelo seu sucesso.

/EFE