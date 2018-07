Reuters Smartphone Mi Max da Xiaomi

A fabricante de celular chinesa Xiaomi está transmitindo ao vivo via webcam um de seus novos telefones celulares para ver quanto é capaz de aguentar ligado, e a transmissão sem cortes entrou nesta quarta-feira, 18, em seu nono dia.

A transmissão começou em 10 de maio às 16h (5h, em Brasília) e mostra o celular, do modelo Mi Max, em um quarto onde de vez em quando passam jovens estrelas da internet chinesa para encorajar a espera dos espectadores.

Xiaomi batizou o evento de "aborrecido teste de durabilidade", e em nove dias atraiu mais de 220 mil internautas, que assinaram o canal e mandam constantes mensagens de ânimo visíveis na tela.

O celular é mostrado quase todo o tempo com sua tela escura, em modo de economia de energia, mas uma vez a cada hora funcionários da empresa checam o aparelho para ver se segue funcionando.

"Nós também não sabemos quando termina a vida do Xiaomi", aparece escrito em um quadro que decora o espaço de transmissão.

Xiaomi é a quinta maior fabricante de celulares do mundo, com 70,8 milhões de unidades vendidas em 2015, e embora seu principal mercado continua sendo o chinês, está tentando estender seu mercado a outros países, especialmente no Sul da Ásia.