A partir desta sexta-feira, 15, será possível pedir um patinete da Yellow por meio do aplicativo da Rappi. Em janeiro deste ano, as marcas Yellow e Grin anunciaram a fusão para o nome Grow e, agora, a empresa anuncia uma nova parceria com a startup colombiana de entregas Rappi, com o objetivo de aumentar o número de corridas de patinetes.

Na semana passada, a Grow anunciou que vai descontinuar o aplicativo da Yellow, para deixar os pedidos concentrados no app da Grin. Para firmar a parceria com a Rappi, a Grow afirma que inicialmente os patinetes amarelos da Yellow só ficarão disponíveis no app colombiano. É uma exclusividade temporária: depois disso, os veículos também poderão ser solicitados pelo app da Grin.

Os patinetes verdes da Grin já estão disponíveis no app da Rappi desde outubro do ano passado.

A Grow afirma que todas essas mudanças serão informadas ao usuário por mensagens nos apps por mensagens e por etiquetas nos veículos.

As bicicletas amarelas da Yellow continuarão disponíveis no aplicativo da Grin.