A empresa de alimentos PepsiCo anunciou nesta sexta-feira, 4, um robô que entrega comida no campus da Universidade do Pacífico, na Califórnia, nos Estados Unidos. Chamados de “snackbots”, os carrinhos dirigem sozinhos e carregam comidas como pipoca, chá e biscoitos.

Para usar o robô, os estudantes precisam fazer o pedido em um aplicativo que por enquanto está disponível apenas para iOS, sistema operacional da Apple. Quando o robô chega, o estudante precisa apenas abrir a tampa verde do carrinho. Eles podem usar o serviço de nove horas da manhã até cinco da tarde. Os “snackbots” são equipados com uma câmera e com faróis.

A PepsiCo não é a primeira empresa a criar um robô nesse formato. No ano passado, a startup Kiwi lançou o KiwiBot, que oferece entrega de comida na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Entretanto, a PepsiCo diz que é a primeira companhia grande de alimentos a usar a tecnologia.