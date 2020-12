Muita gente não acreditou. Há algumas semanas, a Tesla lançou uma tequila. Ao custo de U$ 250 por garrafa, a bebida esgotou em poucas horas no site oficial da empresa. O ponto é o seguinte: quem entrega experiências incríveis, obtém a permissão das pessoas para atendê-las em outras áreas por meio de produtos e serviços diferentes.

É isso que fez a Amazon nascer como uma livraria digital, mas hoje atuar em diversos setores da economia. Inclusive, ela recém lançou a sua farmácia online. Chamada de Amazon Pharmacy, além de entregar medicamentos que precisam de prescrição médica, o serviço também permite que usuários peçam ajuda a farmacêuticos 24 horas por dia.

Tesla Tequila da Tesla começou como piada, mas é coisa séria

Outro caso: hoje, tecnologia e música formam um belo par. Mas quando a Apple só fabricava computadores, unir esses dois setores parecia improvável. Mas Steve Jobs, que já era conhecido por entregar patamares elevadíssimos de qualidade em seus produtos, lançou em 2001 o iPod e o iTunes. Rapidamente, ele virou o maior varejista de músicas dos EUA e mudou essa indústria para sempre.

Vejo várias organizações e startups realizarem vendas. Se preocuparem com o lucro, a taxa de conversão e a matemática financeira de cada simples atividade. Isso é importante, claro. Porém, vejo poucas maximizarem as experiências que oferecem, cultivarem relacionamentos e criarem interações profundas capazes de transformar clientes em embaixadores dos seus projetos. Grande parte dos profissionais não entende que primeiro é necessário conquistar a permissão de um público para – só depois – vender alguma coisa a ele.

Observe os negócios que caem nas graças das pessoas. Em geral, eles criam soluções fantásticas por meio da melhora contínua das experiências que já são superiores. Enquanto muitos mantêm o que dá certo, essas empresas aperfeiçoam o que dá certo, transformam o que os clientes gostam em algo que eles amam. Quando marcas trabalham com esses níveis de excelência por muito tempo, a tendência é imaginarmos que elas podem entregar outras coisas tão excelentes também, em seu segmento ou em outro. É como se pensássemos... “e se a Apple fabricasse carros?” ou “e se a Ferrari construísse parques?”. Bem, o Apple Car ainda não nasceu. Mas o Ferrari World Abu Dhabi, aberto em 2010, superou a Disney e foi eleito o melhor parque temático do mundo em 2019 pela World Travel Awards.

A pergunta é: que “permissões” o seu negócio possui? Nessa democratização de tudo, onde a fartura de opções só cresce, se as suas ofertas são apenas comuns, você tem poucas possibilidades de expansão. Já se elas são consistentes o bastante para entregar experiências maravilhosas no longo prazo, você tem várias. O que a Tesla fez com a tequila, seu negócio também pode fazer. Depende de você.

