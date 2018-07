REPRODUÇÃO

Cientistas da DARPA (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos) anunciaram na última sexta-feira, 11, a criação de uma prótese de mão que devolve o tato ao usuário.

Para testar o funcionamento do membro robótico, pesquisadores conectaram uma rede de eletrodos ao cérebro de uma pessoa que não teve a identidade revelada. Parte dos fios ficou ligada ao córtex motor, que controla os movimentos do corpo. Uma outra parte criou uma conexão com o córtex sensorial, que é responsável por identificar sensações em todo o corpo humano. Tudo isso, obviamente, conectado ao braço robótico.

Em seguida, os pesquisadores vendaram o voluntário do projeto e começaram a fazer pressão nos dedos da prótese. Ao ser questionado, a pessoa conseguiu dizer com quase 100% de precisão qual dedo estava sendo tocado pelos cientistas. Até mesmo quando os pesquisadores “trapacearam” — tocando dois dedos ao mesmo tempo —, houve acerto por parte da pessoa que participou do teste.

Apesar de já ser um avanço, o texto divulgado pela DARPA alerta que este é só o começo. Segundo eles, não é possível sentir toques na palma da mão e no braço.

A tecnologia voltada para próteses está cada vez mais avançada. Recentemente, um brasileiro recebeu uma prótese de braço feita em impressora 3D, diminuindo custos de produção.